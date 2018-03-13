МИР РК предлагает увеличить финансирование строительства инфраструктуры на 20 млрд тенге

Министерство по инвестициям и развитию РК (МИР) предлагает увеличить финансирование строительства инженерных коммуникаций в районах жилищной застройки с 80 до 100 млрд тенге, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«С учетом разрабатываемых Национальным банком механизмов, нами в апреле будут внесены изменения в программу «Нурлы жер». Вносимые изменения будут предусматривать нормы по эффективной реализации программы 7-20-25, в частности нормы по увеличению объемов строительства жилья, а также пересмотру параметров выдачи жилищных займов Жилстройсбербанком. Также для подготовки стройплощадок частным застройщикам предлагается рассмотреть вопросы финансирования строительства инженерных коммуникаций», - сказал чиновник на заседании правительства 13 марта.

В информации, распространенной МИР, уточняется, что ведомство предлагает увеличить ежегодное финансирование инженерных коммуникаций в районах жилищной застройки, в том числе в этом году с 80 млрд тенге до 100 млрд тенге. Министерство заявило о готовности внести дополнительную бюджетную заявку на 20 млрд тенге на рассмотрение министерства финансов.

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Кроме того, МИР разработаны проекты 5, 7, 9-этажных общежитий по 5 климатическим подрайонам на 104, 184 и 244 мест соответственно.

В проектах предусмотрены одноместные (10,9 кв. м) и двухместные (13,3 кв. м) комнаты. Стоимость одного кв. метра составляет от 138,4 до 150,9 тыс. тенге.