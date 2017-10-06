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МКС хочет расширить господдержку туристической отрасли

06.10.2017 17:36   292   0 Автор: Иван Васильев

Министерство культуры и спорта Казахстана в настоящее время готовит законопроект, позволяющий расширить общий классификатор экономической деятельности объектов туристической отрасли, который подпадает под господдержку в рамках программы "Дорожная карта бизнеса", сообщил в четверг, 5 октября, руководитель управления продвижения, рекламы и маркетинга МКС Жалгас Балгожин.

По его словам, в разрабатываемом законопроекте речь идет как о вовлечении в орбиту государственной поддержки новых отраслей, смежных с непосредственным оказанием туристических услуг, так и новых, еще не вовлеченных в программу видов деятельности самих турфирм, туроператоров и иных субъектов, работающих в отрасли.

"Мы сейчас разрабатываем в стенах нашего министерства культуры и спорта новый законопроект, с учетом принятой новой концепции развития туристской отрасли до 2023 года, - сказал Жалгас Балгожин в ходе онлайн-конференции на портале Bnews. - И в этом законопроекте мы будем расширять общий классификатор экономической деятельности по единой дорожной карте бизнеса 2020. Это делается для того, чтобы могли какие-то маленькие туристические компании в лизинг получить туристические автобусы, с оборудованием, с микрофоном, также чтобы производители сувенирной продукции, тех же юрт, ремесленники, производители тех же войлочно-ваяльных сувенирных продуктов, гончарных изделий, могли получить помощь от государства. То есть максимально мы хотим расширить именно в этом плане помощь для турбизнеса, для сегментов, которые составляют именно туристическую индустрию", - пояснил он.

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Юрты и ремесленничество будут упомянуты в новом законопроекте не случайно - по мнению руководителя управления продвижения, рекламы и маркетинга МКС, Казахстану следует делать сейчас упор именно на развитии этнотуризма - как самого востребованного вида продукции туротрасли с точки зрения въездного туризма.

"Иностранцам очень интересно, как всегда, увидеть наши самобытные культуру и традиции, - считает Балгожин. - Многие предприниматели к этому уже пришли, создаются во многих регионах с помощью местных исполнительных органов этноаулы, этнодеревни. Иностранцам что вот эти наши фешенебельные отели? Это, конечно, хорошо, но их интересует именно культура номадов, именно то, чем питаемся - гастрономический туризм, как мы живем. Мы должны сейчас поднимать сегмент юрточных отелей, мы об этом говорим не первый год, но если сравнивать туристкую индустрию той же Монголии или Китая, мы еще отстаем по созданию именно национального туристского продукта, традиционного для кочевников", - добавил он.

Что касается эффективности государственной поддержки туристической отрасли, то представитель МКС убежден, что и существующие инструменты в части субсидирования кредитов и прямой финансовой поддержки через банки второго уровня отрасли позволяют "традиционным" туристическим направлениям развиваться достаточно быстро. По его сведениям, в части субсидирования кредитов по линии единой "Дорожной карты бизнеса 2020" через фонд "Даму" к концу первого полугодия 2017 года поддержку по гарантированию кредитов получили 173 турпроекта на сумму 6 млрд тенге. "Там гарантии до 80% суммы кредитов любой предприниматель может при наличии реальных бизнес-планов, технико-экономического обоснования на тот или иной объект", - напомнил чиовик.

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Через обусловленное размещение заемных средств для туризма через банки второго уровня и через целевые республиканские трансферты в этом году, по его сведениям, выделено 43 миллиарда тенге, на которую поддержано 1 037 проектов в сфере туризма. Представитель МКС напомним, что тут финансирование идет на паях: фонд "Даму" дает ту же сумму, что выделяется местными властями, а бизнес в результате получает кредиты под ставку в 8,5%.

"При этом мы имеем еще и субсидирование процентных ставок вознаграждения: предположим, если сумма кредита будет 4,5 млрд тенге, то государство выплачивает 10% от той суммы, которая будет выдана через банки второго уровня: если, предположим, 18%, то из них 10% будет платить государство", - добавил руководитель управления продвижения, рекламы и маркетинга МКС.

По его словам, на сегодня по этим линиям уже поддержано свыше 500 проектов на сумму 114 млрд тенге. В качестве примера он привел Мангистаускую область, где по инициативе бизнеса акимат в прошлом году выделил порядка миллиарда тенге совместно с Даму, на которые были закуплены прогулочные катамараны.

"И мы сейчас реально видим, насколько сейчас развивается пляжная инфраструктура, именно водные аттракционы, которые есть на Каспийском море", - заметил Жалгас Балгожин. При этом, по его мнению, государственная поддержка является еще и инструментом снижения расценок на туристические услуги, чтобы сделать их доступными для населения.

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"Если государство дает сейчас деньги бизнесу, естественно, мы будем просить бизнес идти навстречу населению - и делать цены адекватными", - заключил руководитель управления МКС.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    20

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
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1,4
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Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
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