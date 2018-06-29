МНЭ: Количество проверок бизнеса в Казахстане снизилось почти на 77% с 2010 года

В Казахстане количество проверок бизнеса со стороны государственных органов за последние восемь лет снизилось почти на 77%, сообщил 29 июня министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов.

«Уже сегодня, по данным органов правовой статистики страны, общее количество проверок в отношении субъектов предпринимательства с 2010 года сократилось в 4,2 раза или на 76,6%», - сказал Сулейменов в ходе форума «Партнерство государства и бизнеса».

По его сведениям, в прошлом году в стране было проведено 81 тыс. 659 проверок против 349 тыс. 236 проверок в 2010 году. Министр также отметил, что введение моратория на плановые проверки в 2014 году, и внедрение механизма выборочных проверок в 2015-м и в 2016 годах кардинально не изменяло динамику снижения нарушений при проверках по сравнению с 2013-м годом, когда плановые проверки еще проводились.

В этой связи, напомнил Сулейменов, в Казахстане были внедрены новые инструменты государственного контроля и надзора, в частности, институт профилактического контроля, при котором представитель госоргана при обнаружении нарушения вместо возбуждения административного производства должен будет подсказать представителю бизнеса, как это нарушение устранить.

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«При этом, в случае выявления грубых нарушений по результатам профилактического контроля, за госорганом сохраняется право проведения повторной внеплановой проверки, чтобы убедиться в устранении нарушения», - подчеркнул он.

Помимо этого, напомнил министр, подписанным главой государства 24 мая законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» впервые предполагается урегулировать деятельность субъектов естественных монополий и квазигоссектора по оказанию услуг для физических и юридических лиц, которые сейчас осуществляются ими на платной основе.

«Правительство будет утверждать перечень таких услуг, сегодня их выявлено 75, а министерство национальной экономики будет утверждать порядок их оказания и осуществлять контроль за их оказанием – в результате будет обеспечена защита прав и интересов предпринимателей», - пообещал Сулейменов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН