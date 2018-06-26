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МНЭ: LRT в Астане будет введено в эксплуатацию в 2021 году

26.06.2018 11:39   868   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Легкорельсовый трамвай (LRT) будет запущен в эксплуатацию в Астане в 2021 году, сообщил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В настоящее время в Астане городским акиматом совместно с китайским консорциумом реализуется проект LRT со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году», - сказал он на заседании правительства 26 июня.

Первая очередь LRT должна связать столичный аэропорт и новый железнодорожный вокзал.

В свою очередь министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что на сегодняшний день участником консорциума китайских компаний – компанией «China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd» получена лицензия на строительно-монтажные работы (1-й категории) и проводятся мероприятия по устройству свайных фундаментов, опор эстакады.

На объектах строительства по всей линии задействовано 121 единица тяжелой техники, 2 262 работника.

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По состоянию на 16 июня 2018 года установлено 80,5% буронабивных свай, 35% ростверков, 16,8% опор и колон, 10,1% сборных балок, забито 2 618 свай на объектах депо.

По проекту в целом выполнено порядка 10% работ. В настоящее время разрабатывается ПСД в режиме экспертного сопровождения. Завершение разработки и утверждение ПСД планируется на декабрь 2018 года.

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На реализацию проекта LRT на 2018 - 2019 годы предусмотрены 16,2 млрд тенге (2018 год – 9,1 млрд тенге, 2019 году – 7,1 млрд тенге).

Из выделенных средств на 2017 год в сумме 69,5 млрд тенге освоено 63 млрд тенге. Оставшиеся средства в сумме 6,5 млрд тенге находятся на счету департамента казначейства по городу Астана, которые по информации ТОО «Астана LRT» планируется освоить до конца текущего года.

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Средства акимату на 2018 год – 9,1 млрд тенге, планируется перечислить по графику в августе.

На реализацию плана по развитию Астанинской агломерации было предусмотрено из республиканского бюджета 51 млрд тенге, из средств местного бюджета – 771,3 млн тенге.

«Из 48 мероприятий, требующих финансирования из бюджета, на исполнении остались 7 мероприятий на общую сумму 23,9 млрд тенге. Оставшиеся затратные мероприятия реализованы и сняты с контроля. В настоящее время реализуется 10 мероприятий межрегионального плана», - отметил Даленов.

По его словам, до конца текущего года необходимо разработать планы развития всех агломераций, в том числе Астанинской, до 2050 года.

Численность населения Астанинской агломерации, в которую входит Астана и территории нескольких близлежащих районов, составляет 1,19 млн человек.

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Фото: Astana LRT

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