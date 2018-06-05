Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.73
+0.000%
EUR/KZT
387.88
-0.001%
RUB/KZT
5.34
-0.004%
EUR/USD
387.88
-0.001%
EUR/CHF
387.88
-0.001%
EUR/JPY
387.88
-0.001%
GBP/USD
442.72
-0.006%
USD/CHF
330.73
+0.000%
USD/JPY
330.73
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.73 387.88 5.34
+0.000% -0.001% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

МНЭ РК: Правительство готово возмещать затраты субъектам электронной торговли

05.06.2018 11:35   261   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Субъектам электронной торговли, занимающихся продвижением обработанных товаров отечественного производства, будут возмещать затраты на маркетинговые услуги, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Для стимулирования отечественных товаропроизводителей МИР РК вносятся изменения в Правила возмещения затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению и снижению издержек субъектов электронной торговли на маркетинговые услуги на 50%. Срок принятия – 3 квартал 2018 года», - сообщил Сулейменов.

Также «в целях совершенствования законодательства разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли».

Сулейменов: За пять лет доля электронной торговли должна вырасти вдвое...
Правительство рассчитывает на увеличение доли электронной торговли в общем объёме розничного товарооборота в два раза в течение пяти лет. Об этом в хо...

«Принятие законопроекта позволит урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли, повысить защиту прав потребителей и предпринимателей в электронной торговле», - отметил министр, добавив, что внесение законопроекта на рассмотрение парламента планируется в третьем квартале 2018 года. Он также подчеркнул, что с начала текущего года в рамках нового налогового кодекса вступили в силу налоговые преференции в части освобождения доходов от уплаты КПН и ИПН, получаемых в сфере электронной торговли.

Сулейменов: За пять лет доля электронной торговли должна вырасти вдвое

«Для этого необходимо обеспечить: оформление сделок в электронном виде; оплата за товары производится безналичным платежом; наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с логистическими компаниями. Все соответствующие подзаконные акты соответствующими министерствами приняты. Одним из основных условий для получения льгот является наличие не менее 90% безналичных платежей», - напомнил министр.

«В целом, проводимые мероприятия в сфере электронной торговли позволят дополнительно развивать сферу торговли как одну из приоритетных отраслей экономики», - резюмировал Сулейменов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    219

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    165

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    618

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    16

Цифра дня
13
человек
погибли от менингита в Казахстане в 2018 году
Цитата дня
Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
Касым-Жомарт Токаев
председатель сената парламента РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное