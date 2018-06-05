МНЭ РК: Правительство готово возмещать затраты субъектам электронной торговли

Субъектам электронной торговли, занимающихся продвижением обработанных товаров отечественного производства, будут возмещать затраты на маркетинговые услуги, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Для стимулирования отечественных товаропроизводителей МИР РК вносятся изменения в Правила возмещения затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению и снижению издержек субъектов электронной торговли на маркетинговые услуги на 50%. Срок принятия – 3 квартал 2018 года», - сообщил Сулейменов.

Также «в целях совершенствования законодательства разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли».

«Принятие законопроекта позволит урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли, повысить защиту прав потребителей и предпринимателей в электронной торговле», - отметил министр, добавив, что внесение законопроекта на рассмотрение парламента планируется в третьем квартале 2018 года. Он также подчеркнул, что с начала текущего года в рамках нового налогового кодекса вступили в силу налоговые преференции в части освобождения доходов от уплаты КПН и ИПН, получаемых в сфере электронной торговли.

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«Для этого необходимо обеспечить: оформление сделок в электронном виде; оплата за товары производится безналичным платежом; наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с логистическими компаниями. Все соответствующие подзаконные акты соответствующими министерствами приняты. Одним из основных условий для получения льгот является наличие не менее 90% безналичных платежей», - напомнил министр.

«В целом, проводимые мероприятия в сфере электронной торговли позволят дополнительно развивать сферу торговли как одну из приоритетных отраслей экономики», - резюмировал Сулейменов.