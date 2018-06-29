МНЭ РК: Рассмотрение заявки «Казахтелекома» на покупку Kcell подходит к концу

Министерство национальной экономики Казахстана завершает рассмотрение ходатайства «Казахтелекома» на покупку 75% акций сотового оператора Kcell. Об этом сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Сейчас мы приближаемся к выдаче нашего заключения», - сказал Тимур Сулейменов, отвечая на вопрос о готовности решения по одобрению или неодобрению сделки.

Ранее глава МНЭ РК сообщал, что решение о сделке по покупке «Казахтелекомом» акций Kcell может быть принято антимонопольным комитетом до конца июня.

«У нас еще нет решения в отношении запроса "Казахтелекома" о покупке Kcell. Оно очень сильно завязано на техническом вопросе: распределении частот. В этом вопросе ключевым является министерство информации и коммуникаций, мы с ними плотно работаем», - пояснял тогда Тимур Сулейменов.

«Там целый ряд еще коммерческих переговоров. Мы ни в коем случае не затягиваем (согласование сделки), дело в том, что сами коммерческие стороны, которые принимают участие в этом процессе, они сами еще не договорились о тех или иных бизнес-сторонах вопроса», - отмечал министр.

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Напомним, «Казахтелеком» в конце января направил антимонопольному ведомству Казахстана ходатайство о намерении приобрести 75% акций Kcell. Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики первоначально заявил, что планирует рассмотреть его в течение 30 дней.

По мнению экспертов, сделка, в случае, если она состоится, позволит "Казахтелекому", крупнейшему оператору фиксированной связи в Казахстане, занять доминирующее положение на местном рынке сотовой связи. Продавцами акций, по их информации, выступят Telia Company, владеющая 24% акций Kcell и Fintur Holdings (СП Telia Company и Turkcell) - 51%.

Еще одним крупным акционером Kcell является казахстанская инвесткомпания «Фридом Финанс» - 9,08%.

«Казахтелеком» занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компания также владеет долей в совместном предприятии Tele2 - Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Основным акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9% уставного капитала (52,03% обыкновенных акций).