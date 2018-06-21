Валюта нал
USD 341.40 341.85
RUB 5.36 5.39
EUR 394.50 395.98
Валюта бирж
USD/KZT
341.08
-0.003%
EUR/KZT
394.46
-0.005%
RUB/KZT
5.37
-0.013%
EUR/USD
394.46
-0.005%
EUR/CHF
394.46
-0.005%
EUR/JPY
394.46
-0.005%
GBP/USD
448.86
-0.002%
USD/CHF
341.08
-0.003%
USD/JPY
341.08
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.08 394.46 5.37
-0.003% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

МНЭ РК выступает за стимулирующий метод тарифообразования

21.06.2018 14:46   531   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает обязать монополистов не только писать инвестиционную программу, но и утверждать показатели качества, надежности и эффективности регулируемых услуг. Не достижение данных показателей приведет к снижению тарифа. Такие нормы содержаться в проекте закона «О естественных монополиях», который находится на рассмотрении мажилиса Парламента.

Как отметил сегодня в мажилисе в ходе «круглого» стола «Новые подходы в тарифном регулировании» вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, например, в сфере электроэнергетики планируется внести такие показатели качества и надежности, как количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении техусловий, а также среднее число и длительность долговременных плановых и внеплановых отключений.

АГМП: Казахстан должен перейти на международные стандарты при подсчете экологического ущерба...
Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Николай Радостовец считает ...

В сфере теплоснабжения – годовое количество технологических нарушений на источниках производства тепловой энергии и тепловых сетях, количество дней отключение теплоснабжения в течение отопительного сезона.

В сфере водоснабжения – количество перерывов в подаче воды более 4 часов, доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

АГМП: Казахстан должен перейти на международные стандарты при подсчете экологического ущерба

«Сейчас есть понятие «компенсирующий тариф», то есть, если монополист не выполнил инвестиционную программу, то мы возвращаем потребителям тариф. Мы утвердили новый метод, так называемый «стимулирующий». Главное здесь - показатели качества, эффективности. Монополист обращается с заявкой, прикладывает к нему свою инвестиционную программу, показатели качества, надежности, инвестиционности. Если он не выполняет эти критерии, то его лишаем тарифа. Проверка будет раз в год», - пояснил вице-министр.

Материалы по теме

АГМП: Казахстан должен перейти на международные стандарты при подсчете экологического ущерба

АО «Национальный научный медицинский центр» продан за 5,75 млрд тенге

Парламент ратифицировал соглашение между РК и Китаем о строительстве плотины на Хоргосе

Районные, городские и областные акиматы Атырауской области подключат к единой защищенной сети

Байбек обсудил с представителями стартап-компаний актуальные вопросы развития стартап-среды

Кроме того, ведомством в рамках названного проекта закона создаются два новых института: общественный совет по тарифной политике, куда войдут депутаты, и общество защиты прав потребителей в сфере естественных монополий.

«Мы хотим полностью прозрачной сделать эту сферу: особенно как выдаются тарифы монополистам. Общественные советы будут участвовать в процессе тарифообразования, заявки смотреть. Сейчас если по каким-то причинам монополист не выполнял намеченные мероприятия, то каждый год до первого мая они сдают отчет, до 1 июля принимается решение о вводе компенсирующего тарифа. Но новый метод тарифообразования чем хорош, что плюс ко всему, он теряет еще и прибыль, и потребители сами участвуют в оценке качества и эффективности», - сказал спикер.

В министерстве не ожидают каких-то резких колебаний тарифов в случае введения новых подходов в тарифном регулировании.

АО «Национальный научный медицинский центр» продан за 5,75 млрд тенге

«Закон писался целый год, мы не планируем его вводить с завтрашнего дня, будет переходный период. Мы не планируем никаких резких колебаний тарифа. Этот метод во всем мире применяется, он стимулирует к экономии монополиста, если экономишь, то зарабатываешь больше. Если работаешь эффективно, надежно, то столько и заработаешь», - резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, вчера в ходе форума «Верховенство закона – гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков сообщил, что энергетические предприятия умышленно завышают тарифы. Оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды.

На сегодня по итогам прокурорских мер снижены тарифы на энергопередачу и услуги тепла в Астане, Алматы. В Северо-Казахстанской области опротестован приказ о повышении тарифа. 903 предпринимателям региона возмещено 40 млн тенге.

Фото: Old.natd.gov.kz

Парламент ратифицировал соглашение между РК и Китаем о строительстве плотины на Хоргосе

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?
  • 1. Цены на нефть падают

  • 2. Российский рубль дорожает

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге

  • 5. ФРС повышает процентную ставку

  • 1. Цены на нефть падают
    24

  • 2. Российский рубль дорожает
    18

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон
    17

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге
    46

  • 5. ФРС повышает процентную ставку
    26

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева
Касым - Жомарт Токаев
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное