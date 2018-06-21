МНЭ РК выступает за стимулирующий метод тарифообразования

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает обязать монополистов не только писать инвестиционную программу, но и утверждать показатели качества, надежности и эффективности регулируемых услуг. Не достижение данных показателей приведет к снижению тарифа. Такие нормы содержаться в проекте закона «О естественных монополиях», который находится на рассмотрении мажилиса Парламента.

Как отметил сегодня в мажилисе в ходе «круглого» стола «Новые подходы в тарифном регулировании» вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, например, в сфере электроэнергетики планируется внести такие показатели качества и надежности, как количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении техусловий, а также среднее число и длительность долговременных плановых и внеплановых отключений.

В сфере теплоснабжения – годовое количество технологических нарушений на источниках производства тепловой энергии и тепловых сетях, количество дней отключение теплоснабжения в течение отопительного сезона.

В сфере водоснабжения – количество перерывов в подаче воды более 4 часов, доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

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«Сейчас есть понятие «компенсирующий тариф», то есть, если монополист не выполнил инвестиционную программу, то мы возвращаем потребителям тариф. Мы утвердили новый метод, так называемый «стимулирующий». Главное здесь - показатели качества, эффективности. Монополист обращается с заявкой, прикладывает к нему свою инвестиционную программу, показатели качества, надежности, инвестиционности. Если он не выполняет эти критерии, то его лишаем тарифа. Проверка будет раз в год», - пояснил вице-министр.

Кроме того, ведомством в рамках названного проекта закона создаются два новых института: общественный совет по тарифной политике, куда войдут депутаты, и общество защиты прав потребителей в сфере естественных монополий.

«Мы хотим полностью прозрачной сделать эту сферу: особенно как выдаются тарифы монополистам. Общественные советы будут участвовать в процессе тарифообразования, заявки смотреть. Сейчас если по каким-то причинам монополист не выполнял намеченные мероприятия, то каждый год до первого мая они сдают отчет, до 1 июля принимается решение о вводе компенсирующего тарифа. Но новый метод тарифообразования чем хорош, что плюс ко всему, он теряет еще и прибыль, и потребители сами участвуют в оценке качества и эффективности», - сказал спикер.



В министерстве не ожидают каких-то резких колебаний тарифов в случае введения новых подходов в тарифном регулировании.

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«Закон писался целый год, мы не планируем его вводить с завтрашнего дня, будет переходный период. Мы не планируем никаких резких колебаний тарифа. Этот метод во всем мире применяется, он стимулирует к экономии монополиста, если экономишь, то зарабатываешь больше. Если работаешь эффективно, надежно, то столько и заработаешь», - резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, вчера в ходе форума «Верховенство закона – гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков сообщил, что энергетические предприятия умышленно завышают тарифы. Оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды.

На сегодня по итогам прокурорских мер снижены тарифы на энергопередачу и услуги тепла в Астане, Алматы. В Северо-Казахстанской области опротестован приказ о повышении тарифа. 903 предпринимателям региона возмещено 40 млн тенге.



Фото: Old.natd.gov.kz

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