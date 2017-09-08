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"Многоуровневые воздушные паркинги не рентабельны для Алматы"

08.09.2017 08:59   547   0 Автор: Анна Шаповалова

Строительство многоуровневых надземных паркингов по принципу сингапурских пока не рентабельно для Алматы и не вписываются в архитектурный облик города, считает заместитель акима города Алмас Мадиев.

«Паркинги, вообще, проблема для города. У нас большое перенасыщение центра города. Пока варианты и пути решения еще не определены, но рассматривается несколько проектов, в том числе и высотных паркингов, которые разрабатываются у нас на примере Сингапура. Есть варианты применения подземных паркингов, но пока окончательное решение не принято», - ответил на вопрос из зала о возможности строительства в городе многоуровневых паркингов Алмас Мадиев во время инвестиционного форума Медеуского района «Medeu Invest» на тему: «Девелопмент недвижимости».

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Чиновник считает, что необходимо очистить центр города от автотранспорта и развивать мегаполис по принципу полицентричности, чтобы не перегружать центр.

«Мы идем к тому, что центр города будет очищаться от приезжего автотранспорта. Возможны различные варианты, в том числе и установка платных парковок, довольно дорогостоящих, которые будут позволять очищать центр города от наполнения автотранспортом. Больше внимания будет уделяться общественному автотранспорту – эта концепция ставится во главу угла. Самое главное, мы должны сделать город по принципу полицентричности. Не секрет, что многие гости города стараются приехать именно в центр города и посетить «Достык Плазу», «Кок-тюбе» - да, это необходимо, это центры притяжения туризма. Но вместе с тем есть и торговые центры, которые обслуживают население, чтобы мы могли развивать центры и в Наурызбайском районе, например, возле «Алматы Арена», вокруг «Халык Арена» - эти центры должны быть магнитами, которые будут оттягивать на себя население. Это необходимо, чтобы люди могли получать те же услуги на таком же уровне, но на местах. Принцип полицентричности заложен в концепцию развития города, мы должны развивать Алматы равномерно. Необходимо вначале очистить город, а потом организовать по принципу полицентричности парковочные зоны, где это возможно», - отметил он.

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К тому же, город пока не готов к строительству подобных парковок, в том числе и в силу сейсмологических и экономических особенностей.

«Многоуровневые паркинги сточки зрения бизнеса – выгодны. Есть даже предложение от наших бизнесменов – привезти из Сингапура технологию воздушных многоуровневых паркинговых систем. Их даже возможно изготавливать, например, на заводе АЗТМ, которые имеет технические и проектные решения по данному вопросу. Но на сегодня это может оказаться не очень правильно вписывающимся в архитектурный облик нашего города. Кроме того, они технически сложно исполнимы, поскольку город находится в десятибалльной сейсмической зоне. Это сейсмически сложная зона и поэтому строительство этого паркинга дорогостоящее удовольствие и отсутствие земельных участков тоже одна из проблем. Поэтому проект с точки зрения инвестиций пока не рентабельный. Платежи каждого индивидуального предпринимателя или жителя города должны быть довольно высоки, чтобы покрыть и сделать проект рентабельным», - заключил А. Мадиев.

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