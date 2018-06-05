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МОАП РК: Россия вернула Казахстану часть территории на космодроме Байконур

05.06.2018 15:10   673   0

Казахстан принял от России всю инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» на космодроме Байконур, но оформление документов пока не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне. Об этом сообщает исполняющий обязанности аэрокосмического комитета Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов, передает РИА Новости.

Процесс передачи объектов начался 1 марта 2018 года. Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.

«В настоящее время казахстанской стороной принято 212 объектов на 42, 43 и 45 площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния, аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации "Роскосмос" и Байконурском департаменте государственного имущества», — сообщил Оралмагамбетов.

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Таким образом, подчеркнул он, казахстанской стороной фактически приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».

«В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур», — сообщил Оралмагамбетов.

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Планируется, что после передачи инфраструктуры «Зенита» казахстанская сторона приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса «Союз-5». Сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн. Серьезной переделки наземного комплекса для этого не потребуется, поскольку новая российская ракета во многом будет повторять «Зенит» по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям.

Ранее S7 Space (входит в группу компаний S7, является владельцем комплекса «Морской старт») предложила Казахстану начать модернизацию «зенитовских" площадок с восстановления разрушенного "старта", а имеющийся продолжить использовать для запусков «Зенитов».

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Всего за время эксплуатации ракет «Зенит" было проведено 84 пуска. Их них с Байконура — 48. Остальные — с «Морского старта». Последний старт «Зенита» с Байконура был проведен в конце 2017 года. В настоящее время готовых ракет для проведения пусков нет. Их производством занимался «Южмаш» (Украина), но в 2014 году сотрудничество с Россией по этой тематике было прекращено.

Справка:

Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. В 1994 году подписано двухстороннее соглашение об аренде космодрома, в 2004 году срок его действия продлен до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура $115 млн.

Фото: Advantour.com

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