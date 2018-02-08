Монополистов хотят законодательно стимулировать снижать затраты

Субъектов естественных монополий предлагается законодательно стимулировать к снижению затрат. Соответствующие нормы включены в новый проект закона "О естественных монополиях", представленный в четверг в мажилисе парламента.

"Проект закона направлен на решение следующих основных задач: систематизация законодательства в сфере естественных монополий; внедрение нового стимулирующего метода регулирования деятельности субъектов естественных монополий в целях повышения эффективности их деятельности, качества и надежности предоставляемых ими регулируемых услуг, сокращение административных барьеров в сфере естественных монополий; повышение прозрачности деятельности субъектов и уполномоченных органов", - заявил вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, представляя документ.

Проектом закона планируется внедрение нового стимулирующего метода тарифообразования, направленного на привлечение инвестиций, стимулирование субъектов к снижению операционных затрат, повышение деятельности субъектов, качества и надёжности предоставляемых ими услуг.

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"Период действия тарифов составит 5 и более лет. Тариф будет состоять из трех основных компонентов: операционные расходы, доход на инвестированный капитал, возврат на инвестированный капитал. Операционные расходы будут разделены на две группы - контролируемые и неконтролируемые расходы", - объяснил вице-министр.

К контролируемым расходам относятся такие затраты, как производственные расходы, расходы на проведение ремонтов, фонд оплаты труда производственного персонала, прочие затраты, необходимые для обеспечения производственного процесса; административные расходы.

Базовый уровень подконтрольных расходов устанавливается в начале регулируемого периода на основе фактических данных и обоснованных плановых значений. Данный уровень на последующие годы будет индексирован и скорректирован на показатель эффективности операционных расходов.

К нерегулируемым расходам относятся расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных законодательством, увеличение или уменьшение которых не контролируется субъектом естественной монополии.

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Для расчета дохода на инвестированный капитал и возврата на инвестированный капитал будет определяться база инвестированного капитала (База РАБ), в которой будут учтены только те активы, которые напрямую относятся к регулируемой деятельности. Определение Базы РАБ будет состоять из двух шагов: определение первоначальной базы РАБ до перехода к новому тарифному регулированию на основе бухгалтерской балансовой стоимости; определение и учет новой Базы РАБ. Все утвержденные инвестиции будут учитываться по рыночной стоимости. Размер дохода на инвестированный капитал будет равен средневзвешенной стоимости капитала, который будет рассчитан один раз в начале регуляторного периода для всех компаний отрасли.

"Предполагается возможность ежегодной корректировки тарифов как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от изменения стоимости неконтролируемых расходов, невыполнения показателей качасвта и надежности, изменения базы РАБ в связи с вводом/выводом основных средств из базы инвестированного капитала", - уточнил Жумангарин.

При этом "для субъектов будут утверждаться показатели качества и надежности регулируемых услуг". Например, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надежности как количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг, количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий, среднее число и длительность долговременных внеплановых и плановых отключений.

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"Недостижение данных показателей будет влиять на уровень тарифа путем его снижения. Планируется проведение анализа достижения субъектом показателей с привлечением независимых экспертов и независимых источников информации", - подчеркнул вице-министр.

Внедрение нового стимулирующего метода тарифообразования приведет к росту инвестиций в сферу естественных монополий, что в свою очередь приведет к росту тарифов. По расчетам минэкономики, прогнозируется, что в среднем рост тарифов составит 15%. Вместе с тем, "у уполномоченного органа имеется механизм сдерживания роста тарифа".

Так, предусматривается, что при формировании тарифа будет применять определенный коэффициент, так называемый показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта. То есть, в утвержденном тарифе директивно будет задан индекс на ежегодное снижение затрат. Тем самым субъект будет вынужден снижать свои затраты в рамках индекса.

"Превышение заданного индекса приведет к убыткам СЕМ, и наоборот оптимизация затрат позволит субъекту самостоятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных средств. Применение нового стимулирующего метода тарифообразования будет возможно только при экономической и технологической готовности субъектов", - подчеркнул вице-министр.

Также предусматривается сокращение административных барьеров, для чего планируется переход на подачу заявок на утверждение тарифов и проведение закупок в электронном виде. Министерством уже создается электронная база данных информации, заявочного процесса, уведомлений и отчетности субъектов естественных монополий (База "Монополист").

"Закупки субъектов будут осуществляться, в электронном виде путем размещения на своем интернет - ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет - ресурса, представлением уполномоченному органу для размещения на его интернет - ресурсе информации о каждой стадии процесса закупок: объявление о проведении закупа; способ проведения закупа; результаты закупа, а в случае, если закуп состоялся победителя, с указанием наименования и цены единицы товара, работ и услуг, предложенных победителем закупа", - объяснил Жумангарин.

Для повышения прозрачности тарифообразования и вовлечения общественности в данный процесс предусматривается внедрение ряда новых институтов - совета по тарифной политике и общественное объединение потребителей услуг субъектов естественных монополий. Так, Совет по тарифной политике предполагается создать в виде консультативного совещательного органа, по обсуждению и выработке предложений по разработке основных направлений государственной политики регулирования в сферах естественных монополий.

Предусматривается, что Совет по тарифной политике будет:

- вносить предложения уполномоченному органу по определению метода тарифного регулирования;

- обсуждать и вырабатывать рекомендации к проектам инвестиционных программ субъекта естественной монополии и вносимым изменениям в действующие инвестиционные программы;

- заслушивать отчеты об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, достижении показателей эффективности деятельности и соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг субъектами естественных монополий.

В состав будут входить депутаты Парламента, представители НПП, общественных объединений, независимых экспертов и другие. Общественное объединение потребителей услуг субъектов естественных монополий будет действовать как некоммерческая организация, создаваемая потребителями регулируемых услуг субъектов в целях защиты своих прав и законных интересов.

Эта структура будет:

- участвовать в рассмотрении уполномоченным органом отчетов об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, достижении показателей эффективности деятельности и соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг субъектами естественных монополий;

- представлять интересы потребителей в отношениях с уполномоченным, государственными органами, субъектами естественных монополий, судами и иными лицами; подавать иски в суд о защите прав потребителей от имени потребителей регулируемых услуг субъектов естественных монополий.