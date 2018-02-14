МСХ планирует внедрить фондирование БВУ для кредитования агросектора

Министерство сельского хозяйства предлагает семь новых направлений по решению финансовых проблем аграрного сектора страны. В числе предложений - субсидирование процентной ставки по лизингу и фондирование коммерческих банков.

«Семь инициатив у министерства по доступу к финансам. Один из них это субсидирование ставки по лизингу. Объемы лизинга падают, на 30% произошло падение объемов финансирования сельхозтехники, сельхозживотных. Ставка дорогая, она неподъемная для сельхозпроизводителей. И здесь мы как государство должны подставить плечо, удешевить эту кредитную нагрузку для сельхозпроизводителей», - сказал журналистам вице- министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

«Если сейчас ставка к примеру 19%, мы планируем субсидировать ее на 10%. Соответственно, конечная ставка должна быть в пределах 9%. А если будет ставка 17%, а она сейчас, благодаря тому, что Национальный банк провел работу по снижению базовой ставки, снижается, и если это будет 17%, то конечная будет 7%. Мы считаем, что это будет хорошим толчком для оснащения сельхозпроизводителей и хорошей базовой основой для увеличения производительности труда», - добавил он.

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Также в качестве новых инструментов министерство предлагает внедрить электронные аграрные расписки - как решение проблем залогов. Кроме того, предлагаются такие механизмы как гарантии «КазАгроГарант»: и совершенствование системы страхования в растениеводстве, и механизм совершенствования инвестиционных субсидий. Также рассматриваются планы по фондированию банков второго уровня и частных лизинговых компаний.

«Механизм (фондирования БВУ) такой, что холдинг «КазАгро» под свой суверенный рейтинг будет привлекать средства как на внешнем рынке, так и свои средства, которые высвобождаются с кредитов, направлять на фондирование банков, лизинговых частных компаний, микрофинансовых организаций и кредитных товариществ. Есть, в целом у сельхозников такое мнение, что кредиты наиболее приемлемые у КазАгро, и частные компании не идут кредитовать (агросектор), потому что зачем туда идти, когда там есть кредитные продукты КазАгро. Возникает очередь за этими кредитами, всегда есть такой риск, что это «узкое горлышко»: кто-то получает, кто-то не получает. Поэтому мы хотим от этого «узкого горлышка» отойти и дать возможность частным финансовым институтам зайти с кредитованием в сектор АПК. Будем давать фондирование, оговаривать ставки и условия кредитования, и банки уже через свою филиальную сеть будут доводить это финансирование до сельхозпроизводителей», - объяснил вице-министр.

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По его словам, на первом этапе холдинг «КазАгро» сможет разместить порядка 50 млрд тенге. При этом процентная ставка должна составить для конечных заемщиков 12-13%.