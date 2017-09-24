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МСХ: Выпускники вузов неохотно идут работать в село

24.09.2017 09:16   403   0

Старение кадров и снижение профессионализма и другие вопросы не соответствия аграрной науки с производством обсудили в диалоговом режиме на совещании по вопросам модернизации и развития аграрной науки, прошедшем на базе Казахского Национального аграрного университета. Совещание состоялось с участием заместителя премьер-министра РК — министра сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова. 

Также на совещании были обсуждены пути решения по кардинальному улучшению состояния науки, которая на сегодняшний день требует серьезной модернизации.

В мероприятии приняли участие представители всех НИИ, научных кругов, руководители республиканских аграрных вузов, бизнес-сообщества, сельхозтоваропроизводители и общественных организаций.Стоит отметить, что на сегодняшний день потенциал аграрной науки используется слабо, доля инновации, передовых технологий в развитии сельскохозяйственного производства незначительна.

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Наблюдается старение кадров, отток ученых, снижается уровень профессионализма, отсутствует стимул для привлечения молодежи в науку.

К примеру, за последние 10 лет, количество научных кадров сократилось на 8%, идет процесс старения кадров, средний возраст научных сотрудников с ученой степенью составляет 57 лет, главных научных сотрудников — 65 лет, ведущих и старших научных сотрудников – 54 года, младших научных сотрудников – 30 лет. Количество научных сотрудников пенсионного возраста составляет 15%. Средняя заработная плата ученого на порядок ниже, чем в других секторах экономики. Начиная с 2012 года количество научных публикаций сократилось на 40%, зарубежных стажировок на 26%. Это говорит о снижении качества научных исследований и уровня подготовки ученых.

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Анализ международного опыта показывает, что доля финансирования науки со стороны бизнес-сообщества составляет в Люксембурге – 80%, Японии и Германии — 70 %, в Финляндии, Швеции, Китае, США – 65%, во Франции — 54 %. Данный показатель в Казахстане составляет менее 5%.

В ходе совещания глава ведомства подчеркнул, что у научно-исследовательских институтов и опытных хозяйств имеется 159 тыс. гектар земли. Если эти земли использовать рационально, то можно получать ежегодный доход до 10 млрд тенге, не рассчитывая на государственный бюджет.

Кроме того важным аспектом развития аграрного сектора страны является подготовка кадров с высшим образованием.

Выпусники неохотно идут работать в село. Ежегодно от всего количества выпуска, окончивших обучение по государственному гранту, только 50% трудоустраиваются в сельской местности. Многие трудоустроеные специалисты формально работают на селе, а по факту живут в городах.

На рынке труда востребованы нестандартно мыслящие, практикоориентированные мультиспециалисты, умеющие внедрять инновационные технологии в производство, владеющие навыками управления проектами и программирования и со знанием нескольких языков через науку и наукоемкое производство.

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За 25 лет независимости только 70 молодых специалистов прошли обучение и улучшили свои навыки в сельскохозяйственном секторе по программе «Болашак».

На сегодняшний день система распространения знаний и научная деятельность действует разрозненно. В настоящее время прямой охват научным сопровождением СХП составляет 2,7%. При наличии 10 центров распространения знаний, отсутствует единая система подготовки сельхозтоваропроизводителей, отсутствуют специалисты, главной деятельностью которых является полное научно-техническое сопровождение фермеров.

Как отметил Аскар Мырзахметов: «Нам всем есть над чем поработать и задуматься! На мой взгляд, все проблемы науки, в том числе агронауки, исходят от отсутствия системного подхода в решении задач. Целесообразно проводить кардинальную модернизацию научно-исследовательных институтов по направлениям: во-первых кадровая политика. Во-вторых, совершенствование системы управления и выработки механизмов по увеличению финансирования науки за счет других источников. В третьих, модернизация исследовательских лабораторий. В четвертых, внедрение четких приборов оценки НИОКР по принципу востребованности их производством».

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По итогам совещания были даны поручения по разработке дорожной карты по совершенствованию системы кадровой политики и усилению подготовки специалистов (магистров) и стажировку ученых в ведущих университетах мира по программе «Болашак».

Аскар Мырзахметов ознакомился с работой Агротехнологического хаба созданного на базе КазНАУ. Агрохаб был создан в 2016 году, как площадка для взаимодействия аграрной науки, образования и производства.

В состав агрохаба вошли инновационные центры: Казахстанско-Японский инновационный центр, Водный инновационный центр, Центр Агроинженерных проблем и энергосбережения. Казахстанско-Корейский инновационный центр, Центр устойчивого земледелия, технологии и качества пищевых продуктов, Инновационная теплица, Казахстанско-Белорусский агроинженерный инновационный центр, учебно-опытное хозяйство «Агроуниверситет».

Хаб обеспечит трансферт новых технологий и знаний в кратчайшие сроки, тем самым будет способствовать повышению конкурентоспособности аграрного сектора республики в целом.

«Мы сегодня видим, что наиболее успешным в сфере АПК является АгроХАБ Казахского национального аграрного университета. Кроме наличия важных для развития АПК проектов трансферта технологий, мы видим, что сформирован действенный коллектив, наработана методология, есть связи с ведущими американскими центрами технологий и информации» — сказал министр.

Необходимо отметить, что Министерством сельского хозяйства РК ведется работа по обеспечению связи между наукой и производством, что в дальнейшем позволит увеличить количество СХТП внедряющих инновационные технологии с 10% до 25% с минимальными затратами для фермеров.

  • Источник:
  • Пресс-служба МСХ РК
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