Мырзахметов предлагает ввести квалификацию компаний в лифтовой сфере

Председатель правления национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов предлагает ввести квалификационные требования для казахстанских компаний, работающих в сфере производства и обслуживания лифтов.

«Мы в последние годы сократили государственное регулирование - и посмотрите, что произошло с лифтами, - сказал Мырзахметов на брифинге в службе центральных коммуникаций. - Мы отменили лицензирование, и сегодня поставщики лифтовых устройств никак не контролируются, в результате почти каждый месяц в каком-либо жилом комплексе с лифтами что-нибудь случается. Поэтому мы предлагаем не возвращать лицензирование, но провести ревизию (компаний, работающих в этой сфере - Къ), не возвращая жесткой лицензии», - добавил он.

Под ревизией глава правления НПП понимает введение определенных квалификационных требований к штату, компетенции и оборудованию таких компаний: он напомнил, что подобная система уже действует в Казахстане на рынке энергопередающих структур.

«У нас есть такие примеры на энергорынке, когда километр сетей какая-то компания в Караганде взяла, ничего не имеет, ни диспетчера, ни ремонтных бригад, это просто отрезок сетей, она его купила - и сидит посредником, наращивает тариф, за который расплачивается население и бизнес, при этом не имеет ничего за душой, - заметил Мырзахметов. - Поэтому сейчас в отношении таких посредников норма принята и ставятся квалифицированные требования. Теперь он должен иметь диспетчерское управление, квалифицированную ремонтную бригаду и рынок будут, таким образом, «зачищать» от подобных структур», - добавил он.

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По мнению главы правления Нацпалаты, в лифтовом сегменте рынка можно пойти тем же путем.

«Мы предлагаем систему стандартов: стандарт организации, национальный стандарт. Мы уже предложили законопроект, он фактически в мажилисе, депутаты его поддержат. Считаем, что эти стандарты, которые разрабатываются отраслевыми ассоциациями бизнеса с участием потребителя и госорганов, должны стать основой нормативных актов. Это значит, что вместо лицензий должны быть стандарты, по которым КСК либо заказчик будут принимать устанавливаемый лифт. Это путь, по которому нужно идти», - заключил представитель руководства нацпалаты.