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На 15,6 млн тенге оштрафованы предприятия, выпускающие некачественные товары

25.01.2018 18:08   1222   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

По итогам года департаментом охраны общественного здоровья города Алматы выдано 126 предписаний и наложено штрафов на сумму более 15 млн тенге. Причем, если иностранные производители, в основном, грешили неверной маркировкой, то продукция отечественных производителей в 60% не соответствовала по качеству.

 «По итогам работы, департаментом выдано 126 предписаний на устранение нарушений, по выявленным нарушениям привлечено к административной ответственности 182 субъекта предпринимательства с наложением штрафов на сумму 15 649 625 тенге. Деятельность 30 субъектов была приостановлена постановлением суда на срок до двух дней до двух месяцев. Изъяты из обращения 4423,11 кг несоответствующей продукции на сумму 6 705 013 тенге», - отметила вовремя пресс-брифинга руководитель департамента охраны общественного здоровья города Алматы Айзат Молдагасимова.

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Кроме того, глава департамента отметила, что проводимая в реформа законодательных актов касательно снижения количества проверок не дала должной реакции со стороны производителей, в целом отмечается увеличение показателя выявляемости нарушений с 86% до 91,4% и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации на объектах пищевой промышленности.

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На контроле департамента состоит 292 предприятия, производящих продукты питания. В 2017 году особому проверки порядку подлежало 162 объекта, фактически проверено 105 объектов (57,7%), так как к периоду проверки 7 предприятий поменяли юридически-правовую форму, 8 предприятий прошли санитарный аудит, 43 предприятия в целях воспрепятствования проверки временно приостановили свою деятельность.

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«В ходе проверокнарушения требований санитарных правил выявлено на 101 из 105-типроверенных объектов (91,4%, тогда как в 2016 году - на 86% объектов). Так, на 20-ти объектах производство продуктов питания проводилось лицами без медицинского осмотра, по результатам экспертизы в 5-ти пробах установлены факты загрязнения выпускаемой продукции патогенной флорой, являющуюся непосредственно угрозой здоровью населения (в 2015г., 2016г. патогенная микрофлора не выявлялась). Практически на всех объектах выявлены нарушения по содержанию помещений, оборудования и инвентаря», - уточнила Айзат Молдагасимова.

Высокий показатель несоответствия установлен по следующим видам продукции: мясной продукции – 29,7%; кулинарным изделиям – 29,2%, рыбной продукции – 28,4%, птицепродукции – 24,6%, биологически активным добавкам – 15,7%, фрукты и овощи – 13,9%, кондитерским изделиям – 13,0%, молочной продукции – 8,3%.

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«Несоответствие продукции третьих стран установлено только по показателю маркировки, в то время как продукция отечественного производства в 50% случаев не соответствует нормативной документации по маркировке, в 60% - по микробиологическим показателям безопасности», - подчеркнула Айзат Молдагасимова.

Всего за 2017 год проведен отбор 2613 проб продукции на сумму 5 млн тенге. Закупом охвачено 149 объектов торговли, 52 производителя молочной, 19 - мясной, 15 - птицепродукции, 18 - рыбной продукции, 40 – кондитерских, 12- кулинарных изделий, а также 142 поставщика товаров народного потребления.При этом на рынке города практически не отмечено игрушек, товаров для детей, продукции легкой промышленности отечественного производства, в 98-99% данная продукция представлена производителями стран Евразийского экономического союза и третьих стран.

По результатам экспертизы264 пробы (10,1%) не соответствовали требованиям действующего законодательства, в том числе:

-пищевой продукции – 213 из 2048 проб (10,4%),

-товаров для детей – 16 из 84-х проб (19%);

- игрушек – 17 из 81 проб (21%);

- химической, нефтехимической и товарам бытовой химии –6 из 127-ми проб (4,7%);

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- продукции легкой промышленности – 8 из 20-ти проб (40,0%).

Глава департамента отметила, что за год от населения поступило 49 жалоб о несоответствии качества приобретаемой продукции.

«Всего по вопросам качества и безопасности продуктов питания поступило 49 жалоб, в том числе приобретаемых на предприятиях торговли - 24, приготавливаемых и реализуемых на объектах общественного питания – 22, изготавливаемых на предприятиях пищевой промышленности - 2, приобретаемых с мест стихийной торговли. При этом, 24,5% жалоб поступило непосредственно на качество продуктов питания, 16,3% - на наличие постороннего запаха, 14,3% - на несоответствие срока годности, 12,2% - на вкусовые качества, в 14,2% случаях в продукте обнаружена плесень, в 10,2% - насекомые, в 8,2% - инородные материалы», - пояснила она.

Преобладали жалобы на качество хлеба, молочных изделий (кефир, йогурт), суши, пиццы, хотдогов, первых и вторых блюд на предприятиях общепита, шашлыков и донеров.

Жалобы на приготовление и реализацию некачественных продуктов питания поступали:

-на предприятия общественного питания: кафе «Жадыра-жайна», «Жайсан», «Таглаура», «Ата-донер», «Тандор», «Ифтар», «Эдем», Тастемир», на магазины «Магнум» и «Севилия»;

- по нарушениям сроков годности – на магазины: «Виктория», «Достык», «Тургень», склад «Афон-про»;

- по обнаружению плесени: фаст-фуд «Дональдс», рынок «Сары Арка», магазин «Адал», гипермаркет «АДК», пекарня «Рузинан»;

- по обнаружению насекомых в готовой пище – в кафе «Ром кафе», «Меззалуна», «Дунганка», «Табуко», «Лаффа»;

- по обнаружению инородных тел, грязи - на пекарню «Асыл -Астык», супермаркет «Алма», супер маркет «Грин Март», кафе «На даче».

По выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия: наложено 19 штрафов на сумму 907 600 тенге из них 6- предприятий продовольственной торговли (магазины - «Виктория», «Магнум», «Достык», «Тургень», «Севилия», «Афон-про»), 13 предприятий общественного питания (кафе: «Жадыра –жайна», «Жайсан», «Таглаура», «Атадонер», «Тандор», «Ифтар», фастфуд «Дональдс», «Рома кафе», «Эдем», «На даче», «Тастемир», «Меззалуна», столовая). Выдано 16 предписаний, 2 материалы переданы в суд на приостановление деятельности, дано 14 разъяснений.

В 2018 году работа будет продолжена. В первом полугодии запланирован закуп 26 видов продукции, в том числе 17-ти видов пищевой продукции на 150-ти объектах торговли. Особое внимание планируется уделить вопросам по выявлению фальсификации молочной, коньячной продукции, ГМО-содержащих продуктов питания.

Фото: Олег СПИВАК

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