На 16 млн тенге оштрафованы стройкомпании в Астане за нарушение правил благоустройства

В Астане к административной ответственности за нарушение правил благоустройства привлечены строительные компании на сумму около 16 млн тенге, сообщает медиацентр столичного акимата.

В 2017 году к административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов были привлечены 225 строительных компаний. Общая сумма наложенных штрафов составила 15,9 млн тенге.

Как отмечается, в основном предприятия наказаны за несвоевременную уборку и вывоз снега, наледи, мусора с прилегающих территорий, складирование строительных материалов за пределами строительного участка, отсутствие ограждений и пунктов мойки колес большегрузного автотранспорта.