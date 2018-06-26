На 29 млн тенге будут профинансированы бизнес-идеи в Атырауской области

14 бизнес-идей получили финансирование на общую сумму 29 млн тенге в Атырауской области в рамках реализации программы поддержки и развития бизнеса по Дорожной карте бизнеса-2020, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Всего в этом году в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области поступило заявок от 53 претендентов на получение безвозвратных грантов от государства. Отбор представленных бизнес-проектов предпринимателями, членами конкурсной комиссии проводился путем голосования», - отметила начальник отдела поддержки предпринимательства и развития бизнеса управления Жаннат Сабыргалиева.

Главными критериями при отборе проектов стали наличие здания или помещения для работы бизнес-проекта, наличие рынка сбыта будущей продукции или предлагаемых услуг, также учитывался и уровень подготовки самого проекта. В результате конкурсного отбора комиссией были утверждены бизнес-идеи 14 предпринимателей, которые при реализации своих бизнес-идей планируют создать 29 новых рабочих мест. Все они получили безвозвратные гранты от государства в размере от 500 тысяч до 3 млн тенге.

Программа продуктивной занятости помогает раскрыть потенциал самозанятого населения

Так, благодаря поддержке малого бизнеса в регионе появятся предприятия по производству муки, центр по обучению изготовления изделию прикладного искусства, цех по производству кваса, центр послеинсультовой реабилитации с услугами логопеда-дефектолога, медицинский центр по оказанию услуг с применением внутритканевой электростимуляционной инновационной технологии, спортивно-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, швейная мастерская с услугами по бесплатному обучению учащихся старших классов и другие объекты.

Отметим, в 2017 году на грантовую поддержку предпринимателей в регионе было выделено также 29 млн тенге. В конкурсе приняло участие 59 бизнес-идей. Благодаря государственному финансированию в Атырауской области были открыты центр для развития детей с ограниченными возможностями, цех по производству обуви, производство полуфабрикатов, цех по переработке мусора и другие объекты предпринимательства.