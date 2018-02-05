АрселорМиталл Темиртау вновь оштрафован

АО «АрселорМиттал Темиртау» заплатит штраф в размере 481 000 тенге за недогрев, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

«Территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (далее-Департамент) по Карагандинской области согласно письма акима города Темиртау была проведена внеплановая проверка в отношении ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», - отмечается в распространенном сообщении.

В ходе проверки Департамент установил, что с начала отопительного сезона на ТЭЦ - 2 не выдерживается температура теплоносителя в соответствии с утвержденным температурным графиком, всего за отопительный сезон выявлено 8 фактов недогрева.

По результатам проверки Департаментом АО «АрселорМиттал Темиртау» привлечено к административной ответственностина сумму 481 000 тенге (200 МРП).