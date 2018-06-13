На 5,3% выросла розничная торговля в Казахстане

В январе–мае 2018 года в Казахстане объем розничной торговли увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 3,546 млрд тенге, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Как отмечается в распространенном сообщении, розничная реализация товаров торгующими предприятиями выросла на 2,7% по сравнению с январем-маем 2017 года. Объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями вырос в отчетном периоде на 8,8%.

На 1 июня объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 454,9 млрд тенге, в днях торговли – 58 дней.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 32%, непродовольственных товаров – 68%. Объем реализации продовольственных товаров уменьшился по сравнению с январем-маем 2017 года на 6,1%, непродовольственных товаров увеличился – на 11,9%.