На что акиматы тратят "экологические налоги"

Сегодня акиматы, забирая экологические платежи у предприятий, не тратят эти средства на решение экологических проблем, заявил исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец в ходе брифинга в правительстве, посвященного вопросу рационального использования ресурсов страны.

«Нужно переосмыслить систему взаимодействия крупных компаний с акиматами, нужды эти деньги. Сегодня акиматы, забирая экологические платежи у предприятий в огромных суммах, речь идет о десятках млрд тенге, они эти средства не тратят на решение экологических проблем», - сказал он.

В качестве примера он назвал Карагандинскую область, где из поступивших в бюджет экологических платежей и штрафов только 0,7% направлено на улучшение экологической обстановки в регионе. В Кустанайской области – только 3% этих средств (идут на решение экологических проблем – «Къ»). В Павлодарской области - 3,2%.

«А куда тратятся другие деньги? Но это же регионы, где экология нуждается в улучшении», - посетовал спикер. «Мы сразу говорим о том, что поддерживаем МЭ и давайте все вместе с акимами перестанем рассматривать экологические платежи как фискальную часть системы налогообложения, как дополнительную доходную часть бюджета».

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В этой части, как один из вариантов решения проблемы, он предложил оставить эти деньги в компании, но потребовать, чтобы предприятия поставили очистные сооружения. Исполнение требований поставить под контроль общественности.

«Вначале можно оставлять компаниям 30% от суммы экологических платежей на внедрение более совершенных технологий. Затем можно увеличивать размер этих средств до 50%. Кроме того, в Экологическом кодексе нужно предусмотреть стимулы для компаний, внедряющих «зеленые» технологии. Я думаю, что у нас были бы тогда лучше результаты. Давайте поддержим МЭ в том, чтобы экологические деньги шли на экологию», - сказал Николай Радостовец. «Мы на площадке АГМП (Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий – «Къ»), KAZENERGY будем проводить дискуссии, выстраивать какую-то основу и придем с предложениями в министерство. В конце года сделаем документ, который будет соответствовать требованиям ОЭСР, но также реально улучшит практику в регионах».