На казахстанской продукции появится еще одна маркировка

4 января 2018 года в МНЭ РК членами Экспертной группы по вопросам предпринимательства совместно с госорганами был рассмотрен вопрос введения аккредитации физических лиц с выдачей свидетельства на проведение экспертизы информационной продукции, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

Данный вопрос вытекает из законопроектов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», инициированных депутатами мажилиса. С проектом закона можно ознакомиться здесь.

Согласно требованиям Предпринимательского кодекса, введение нового регуляторного инструмента требует проведения анализа регуляторного воздействия (АРВ), в связи с чем МИК РК и было вынесено АРВ на рассмотрение Экспертной группы.

Целью анализа стал вопрос целесообразности введения аккредитации физических лиц для выдачи им свидетельства на проведение экспертизы информационной продукции.

Согласно проекту закона, в целях регулирования предоставляемой детям информации, на информационную продукцию в обязательном порядке распространителем наносится знак возрастной категории (далее - маркировка). Другими словами, на территории РК не допускается распространение информационной продукции без знака возрастной категории.

Депутаты предлагают возить школьников на казахстанских автобусах

Изначально предполагалось, что маркировка должна осуществляться самими производителями, так как именно они обладают достаточными знаниями и пониманием на какой возрасной ценз расчитана их продукция.

Теперь же, госорганом предлагается ввести пул экспертов, которые будут за счет предпринимателей проводить некую оценку (экспертизу). Важно то, что согласно законопроекту, под информационную продукцию подпадает вся продукция СМИ, а также иная аудиовизуальная и (или) печатная продукция, предназначенная для неограниченного круга лиц. Таким образом, вся продукция, выпускаемая и импортируемая предпринимателями-производителями будет подлежать экспертизе, непонятными экспертами по правилам, которые даже еще не разработаны.

Данные нововведения вызывают вопросы у НПП РК «Атамекен» и предпринимательского сообщества.

В целях обеспечения информационной безопасности, возможно и нужна маркировка по возрастному цензу, что подтверждает и международная практика, однако, процесс должен быть максимально прозрачным, с понятными и четкими правилама, и проводиться должен силами самих субъектов, производящих и импортирующих продукцию.

Процедура ликвидации ИП упрощена в Казахстане

«Соответственно, до открытого обсуждения этих правил и критериев с бизнесом, введение маркировки считаем преждевременным. А введение экспертизы и аккредитации экспертов, вообще, неприемлемым. Все эти нововведения, однозначно, лягут дополнительным финансовым обременением на предпринимателей, которые между прочим, не были монетизированы госорганом, как того требует АРВ», - подчеркнула управляющий директор - директор департамента законодательства и развития саморегулирования НПП РК «Атамекен», член Экспертной группы по вопросам предпринимательства Айжан Бижанова.

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» просит всех неравнодушных предпринимателей и ассоциации откликнуться и дать свои комментарии по данному вопросу. Все предложения и вопросы принимаются на почту: a.mergenbayev@atameken.kz или по телефону: 8 (7172) 919 327.

Также, «Атамекен» просит ответственный госорган дать подробные пояснения касательно исчерпывающего перечня информационной продукции подлежащей маркировке. А также в открытом доступе разместить соответствующий проект правил.