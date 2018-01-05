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На казахстанской продукции появится еще одна маркировка

05.01.2018 18:09   1115   0

4 января 2018 года в МНЭ РК членами Экспертной группы по вопросам предпринимательства совместно с госорганами был рассмотрен вопрос введения аккредитации физических лиц с выдачей свидетельства на проведение экспертизы информационной продукции, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

Данный вопрос вытекает из законопроектов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», инициированных депутатами мажилиса. С проектом закона можно ознакомиться здесь.

Согласно требованиям Предпринимательского кодекса, введение нового регуляторного инструмента требует проведения анализа регуляторного воздействия (АРВ), в связи с чем МИК РК и было вынесено АРВ на рассмотрение Экспертной группы.

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Целью анализа стал вопрос целесообразности введения аккредитации физических лиц для выдачи им свидетельства на проведение экспертизы информационной продукции.

Согласно проекту закона, в целях регулирования предоставляемой детям информации, на информационную продукцию в обязательном порядке распространителем наносится знак возрастной категории (далее - маркировка). Другими словами, на территории РК не допускается распространение информационной продукции без знака возрастной категории. 

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Изначально предполагалось, что маркировка должна осуществляться самими производителями, так как именно они обладают достаточными знаниями и пониманием на какой возрасной ценз расчитана их продукция.

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Теперь же, госорганом предлагается ввести пул экспертов, которые будут за счет предпринимателей проводить некую оценку (экспертизу). Важно то, что согласно законопроекту, под информационную продукцию подпадает вся продукция СМИ, а также иная аудиовизуальная и (или) печатная продукция, предназначенная для неограниченного круга лиц. Таким образом, вся продукция, выпускаемая и импортируемая предпринимателями-производителями будет подлежать экспертизе, непонятными экспертами по правилам, которые даже еще не разработаны.

Данные нововведения вызывают вопросы у НПП РК «Атамекен» и предпринимательского сообщества.

В целях обеспечения информационной безопасности, возможно и нужна маркировка по возрастному цензу, что подтверждает и международная практика, однако, процесс должен быть максимально прозрачным, с понятными и четкими правилама, и проводиться должен силами самих субъектов, производящих и импортирующих продукцию.

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«Соответственно, до открытого обсуждения этих правил и критериев с бизнесом, введение маркировки считаем преждевременным. А введение экспертизы и аккредитации экспертов, вообще, неприемлемым. Все эти нововведения, однозначно, лягут дополнительным финансовым обременением на предпринимателей, которые между прочим, не были монетизированы госорганом, как того требует АРВ», - подчеркнула управляющий директор - директор департамента законодательства и развития саморегулирования НПП РК «Атамекен», член Экспертной группы по вопросам предпринимательства Айжан Бижанова.

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» просит всех неравнодушных предпринимателей и ассоциации откликнуться и дать свои комментарии по данному вопросу. Все предложения и вопросы принимаются на почту: a.mergenbayev@atameken.kz или по телефону: 8 (7172) 919 327.

Также, «Атамекен» просит ответственный госорган дать подробные пояснения касательно исчерпывающего перечня информационной продукции подлежащей маркировке. А также в открытом доступе разместить соответствующий проект правил. 

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