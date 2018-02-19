На озере Камыстыбас могут создать современный научно-туристический центр

Об этом изданию сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане сообщил директор филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Казахстане Болат Бекнияз.

При этом он сообщил, что люди знают об этой трагедии, приезжают со всех концов мира туда, желая посмотреть на возрожденное море и на то море, которое ушло. Однако точных статистических данных касательно количества туристов нет, так как на сегодня в Аральском районе туризм неконтролируемый.

«Мы хотим создать научно-туристический центр на озере Камыстыбас. Мы уже начали обустройство территории: высадили порядка 3600 деревьев. Весной планируем посадить еще 8 тысяч деревьев, то есть хотим облагородить и обустроить эту территорию. В планах построить ауыл, музей Аральского моря, гостиничный комплекс для экстремального туризма, для научно-познавательного туризма, с тем, чтобы туристы могли приехать в одно место и выбирать маршруты, по которым они смогут проехать и посмотреть в сопровождении наших специалистов», - пояснил он «Къ».

Однако он затруднился ответить на вопрос касательно доступности будущих турмаршрутов.

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«Сейчас только готовится мастер-план по развитию туризма именно в Аральском районе. По его итогам станет ясно, какова будет стоимость услуг», - резюмировал он.