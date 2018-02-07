На преобразование Алаколя выделят 1 млрд тенге

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поставил задачу преображения озера Алаколь к 2019 году. Для этого в этом году из госбюджета выделят миллиард тенге.

Деньги распределят на благоустройство всех туристических баз Алаколя. Отмечается, что ещё 900 млн тенге планируют затратить на ремонт дорог, ведущих к озеру и ближайшему грязевому источнику в области - Жаланашколю.

До конца года поезда по направлениям "Усть-Каменогорск - Жаланашколь" и "Семей - Жаланашколь" перевезут на курорт первых пассажиров.

Акимат ВКО также рассмотрит вопрос субсудирования авиаперевозок.