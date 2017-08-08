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На реализацию "ДКБ 2020" в 2017 году Казахстан выделил 49,1 млрд тенге

08.08.2017 12:08   507   0
Тимур Сулейменов доложил, что в 2017 году на реализацию программы «ДКБ 2020» из республиканского бюджета выделено 49,1 млрд тенге, из которых 30 млрд тенге через трансферты общего характера. 
 
По итогам прошлого года участниками Единой программы выплачено налогов на сумму 182,8 млрд тенге, совокупный выпуск продукции составил 2,6 трлн тенге, сохранено и создано 47,5 тыс. рабочих мест.
 
По состоянию на 1 июля за счет субсидирования ставки вознаграждения 1 024 предпринимателей смогли улучшить условия финансирования своих проектов. Сумма удешевленных кредитов составила 90,1 млрд тенге. Общий объем выданных субсидий составил 17,5 млрд тенге.
 
505 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 17,1 млрд тенге. Общий размер гарантий составил 6,8 млрд тенге.
 
Подведена недостающая инфраструктура к 25 проектам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 15 млрд тенге. Для реализации новых бизнес-инициатив выдано 114 государственных грантов на сумму 221,4 млн тенге.
 
К получению финансовой поддержки в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах допускаются проекты предпринимателей, способных обеспечить увеличение выплаты налогов, выпуска продукции и количества рабочих мест на 10% по истечении 2 лет со дня получения господдержки.
 
ФОТО: РИА Новости
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Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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