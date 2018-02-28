На съезде НПП «Атамекен» будет принят Кодекс этики предпринимателей

Об этом сообщил председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев сегодня, 28 февраля, в ходе Второго республиканского форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

В кодексе, по словам Кулибаева, будут закреплены нормы и обязательства предпринимателей по взаимодействию с другими субъектами бизнеса и механизмы по соблюдению этих обязательств.

При этом он отметил, что в рамках усиления защиты прав предпринимателей необходимо создать систему, равно обеспечивающую как интересы государства и бизнеса, так и общества, в частности, потребителей.

За последнее время прошла большая декриминализация экономических статей в Уголовном кодексе, в КоАП. В прошлом году 640 бизнесменов были отпущены на свободу и будут дальше участвовать в экономической жизни страны.

«Государства и бизнес-сообщество проводит очень большую работу в диалоге, для того, чтобы создать все условия для функционирования отечественных предпринимателей. Но еще раз хочу повторится, что должны быть у нас под защитой только добросовестные предприниматели», - отметил он.