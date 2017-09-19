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На выдаче иностранцам разрешений на работу Акиматы заработали 6,5 млрд тенге

19.09.2017 19:53   931   0

Местные исполнительные органы выдали 19 тыс. платных разрешений иностранным рабочим на сумму 6,5 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании Правительства РК сообщила министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова.

Тамара Дуйсенова напомнила, что с 1 января текущего года в целях устранения имеющихся препятствий при привлечении иностранной рабочей силы внедрен упрощенный порядок получения разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов, внедрен принцип свободного перемещения сотрудников для транснациональных корпораций, система квотирования, переформатирования на отраслевой формат, введена платность разрешений.

По информации министра, в результате введения упрощенного порядка, квота стала использоваться эффективнее.

«Уже в августе ее наполняемость составила 47%. С начала года местными исполнительными органами выдано более 19 тыс. платных разрешений на сумму 6,5 млрд. тенге, которые могут быть использованы местными исполнительными органами на обучение национальных кадров», - цитирует министра МИА «Казинформ».

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