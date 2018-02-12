На замену изношенных труб в Алматы требуется 100 млрд тенге

Для кардинального решения проблемы изношенности тепловых сетей в Алматы необходимо реконструировать 140 км магистрального трубопровода. На это может уйти 100 млрд тенге и 10 лет. Об этом сообщило управление энергетики и коммунального хозяйства города.

При этом доля сетей, отслуживших более 25 лет, составляет 736.6 км, или 62.7 % от общего числа.

В планах на этот год реконструировать 28.2 км сетей на сумму 22.6 млрд тенге. Работы проведут на участках улиц: Карасай батыра, Чайковского, Богенбай батыра, Курмангазы, Жамбыла, Шевченко и Толе би.

К слову, в 2016 году на ремонт труб отопления ушло 7.8 млрд тенге, в 2017-м — 10.9 млрд тенге.

В управлении отмечают, что новые трубопроводы рассчитаны на 25 лет эксплуатации. В конструкцию входят проводники-индикаторы для дистанционного контроля.