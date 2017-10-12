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Нацбанк РК выявил нарушения в страховых организациях

12.10.2017 14:21   519   0

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам 3 квартала 2017 года проведены мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых страховыми организациями нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения выразившиеся:

- в нарушении срока осуществления страховой выплаты;

- в необоснованном отказе в осуществлении страховой выплаты.

Так, в отчетном периоде по итогам выявленных нарушений в отношении одной страховой организации применены 2 ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний и применена 1 санкция в виде наложения и взыскания штрафа.

В целях недопущения нарушения законных прав и интересов как существующих, так и потенциальных клиентов страховых организаций Национальный Банк разъясняет следующее.

Около 47% всех крупных предприятий Казахстана принадлежат государству...
Несмотря на декларируемые намерения, степень участия государства в реальной экономике снижается очень медленно - за год количество действующих государ...

Касательно осуществления страховщиком страховой выплаты.

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона1 страховая выплата производится страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных статьей 25 Закона.

Около 47% всех крупных предприятий Казахстана принадлежат государству

Основания для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты указаны в статье 29 Закона.

Пунктом 6 статьи 29 Закона установлено, что страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным статьей 29 Закона.

Таким образом, страховщик осуществляет страховую выплату в сроки и порядке, установленном Законом.

Наряду с этим информируем, что подписанный сторонами договор по добровольному виду страхования считается заключенным по взаимному согласию сторон. При этом необходимо внимательно изучить условия договора. Особое внимание обратить на размеры страховых премий, сумм, франшизы, перечень страховых случаев и исключения из них, условия расторжения договора, в том числе досрочного и т.д.

  • Источник:
  • Пресс-служба НБРК
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млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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