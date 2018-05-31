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Нацфонд не получил серьезных убытков из-за ареста 22 млрд долларов

31.05.2018 12:00   1326   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Национальный фонд Казахстана не потерпел серьезных убытков из-за ареста 22 млрд долларов за рубежом. Об этом журналистам заявил министр юстиции Марат Бекетаев. 

«Надо понимать, что теперь 21,5 млрд не под арестом, они свободны, они весь этот период приносили доходы. Сейчас мы говорим о том, что дальше эти деньги можно будет свободней инвестировать, принимать решения по инвестиционной политике», - сказал он журналистам в кулуарах парламента. 

«Это право было несколько ограничено, серьезных убытков, насколько я знаю, по информации национального банка, не получено», - добавил Бекетаев. 

В декабре 2017 года, в рамках спора между РК и Стати, около $22 млрд принадлежащих Национальному фонду Казахстана (или около 40% от общего объема Нацфонда) были "заморожены" Bank of New York Mellon Corp. 

Замораживание активов, которое покрывает около 40% активов Нацфонда, а также часть доли государства в Кашаганском нефтяном месторождении, было введено судами Швеции, Бельгии и Нидерландов после того, как Казахстан отказался выплатить $500 владельцам Tristan Oil Ltd. Анатолу и Габриэлю Стати.

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Вчера стало известно, что Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около $21,5 млрд, который, по заявлению Казахстана, был получен путем обмана, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере $530 млн возможно в английских судах, передал Минюст РК.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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