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Народный сберегательный банк Казахстана передал "Маралды Сай" акимату Алматинской области

29.08.2017 18:40   699   0 Автор: Вячеслав ЩЕКУНСКИХ
АО "Halyk Лизинг" (далее – "компания") передало в безвозмездное пользование управлению финансов Алматинской области Центр подготовки  и обслуживания "Маралды Сай" (далее – "Маралсай").
 
Комплекс расположен в одноименном урочище в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. "Маралсай" был построен в 1998 году, состоит из административного здания и 4 жилых корпусов, столовой и прочих технических помещений (котельная, насосная, склады 
и мастерские) общей площадью 3040,2 кв. м. с прилегающим земельным участком 3,42 га. Рыночная стоимость "Маралсая" по оценке независимых оценщиков составляет 684 млн тенге. Дополнительно для обслуживания комплекса передаются движимое имущество (основные средства) на сумму 8.6 млн. тенге.
 
Руководство Halyk Group решило передать комплекс "Маралсай" акимату Алматинской области на благотворительные нужды, отклонив предложение продажи комплекса ниже балансовой стоимости. По словам представителя акимата Алматинской области, акимат планирует открыть на базе комплекса детский оздоровительный лагерь, который будет работать на круглогодичной основе. В настоящее время объект передается на баланс местного исполнительного органа.
 
В 2017 году благотворительный фонд Halyk Fund уже потратил на спонсорство и благотворительность 237 млн тенге.
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