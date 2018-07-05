Назарбаев: Казахстан сделает всё, чтобы страна получала выгоду от МФЦА

Нурсултан Назарбаев заявил, что республика сделает всё, чтобы Казахстан получал выгоду от работы Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«Данная минута наступила и наш Международный финансовый центр находится в действии. Хочу искренне поблагодарить всех участников центра, наших дорогих гостей, за их внимание, за их время, которое они уделили нам сегодня. Завтра мы будем отмечать 20-летие нашей столицы. Нашей стране всего 27 лет – это мгновение для истории, однако я думаю, что наш народ сделал большой шаг в свое будущее процветание», - сказал он после официального открытия МФЦА в рамках форума Astana Finance Days.

«Мы очень надеемся, что Международный финансовый центр «Астана» будет служить также этой цели. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы работа в центре всем была в удовольствие, бизнес приносил прибыль, и Казахстан получал от этого большую выгоду. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов! Еще раз благодарю за ваше присутствие здесь!», - добавил Назарбаев.