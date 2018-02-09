Назарбаев: "Надо сносить старые дома, а землю отдавать бизнесу"

Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости сносить старые дома.

«Мы говорим о доступном жилье. Строим людям, чтобы оно переходило. Люди продолжают жить в старом, а новое сдавать в аренду, чтобы зарабатывать. Может быть, с точки зрения человека и нормально... Нам надо сносить старые дома», - сказал президент на расширенном заседании Правительства.

Глава государства предложил решать этот вопрос рационально, с пользой для бизнес-сектора.

«Стоит четырехэтажная хрущевка, сейчас им по 60-70 лет. Надо сносить старые дома, а землю отдавать бизнесу», - отметил он. По словам президента, такой вариант выгоден, как для государства и населения, так и для бизнесменов.

«Это же выгодно. Бизнесу есть польза - обычно эта хорошая земля в центре города. Это украсит внешний вид города. Кроме того, даст народу возможность переехать в хорошее жилье. Это вопросы здоровья, самочувствия народа», - подчеркнул глава государства.