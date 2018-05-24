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Назарбаев подписал поправки по вопросам регулирования предпринимательской деятельности

24.05.2018 13:32   1833   1

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», сообщает пресс-служба Акорды.

«Всего законом вносятся порядка 1 000 поправок в 14 кодексов и 109 законов. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному стратегическому курсу государства – создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные «шлюзы» для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей», - подчеркнул глава государства, выступая на церемонии публичного подписания закона.

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Он подчеркнул, что «главная цель вносимых изменений – это либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса».

Так, законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.

«Важная роль отводится институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий и квазигосударственного сектора», - заявил глава государства.

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Он также рассказал о предусмотренных в законе мерах по фронтальному снижению издержек бизнеса и исключении норм, препятствующих конкуренции.

Глава государства уверен, что реализуемые сегодня «Пять социальных инициатив» открывают широкие возможности для МСБ.

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Нурсултан Назарбаев считает, что принятие данного закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране.

Напомним, поправки по вопросам регулирования предпринимательской деятельности направлены на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности, а также на совершенствование законодательной базы в рамках улучшения и расширения бизнес-среды, сокращения административных барьеров и снижения нагрузки на предпринимателей.

Законом предусматривается сокращение в связи с дублированием и отсутствием эффективности 28 сфер контроля и надзора из 132; исключение 137 контрольных функций государственных органов, не связанных с рисками угрозы безопасности государству и потребителю, из 544; сокращение сроков проведения проверок.

Документом также внедряется профилактический контроль в целях коренного изменения ментальности и поведения проверяющих с переходом на политику «профилактика и предупреждение» правонарушения вместо действующей политики «выявление и наказание». Новый институт профилактического контроля предусматривает профилактику и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства. Подобный контроль будет осуществляться на основе оценки рисков.

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Закон также предусматривает уменьшение налогового бремени на казахстанских перевозчиков. В частности, будут снижены ставки сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств с трех до одного МРП (1 МРП = 2 405 тенге).

Вводятся нормы по регулированию деятельности субъектов естественых монополий и квазигосударственных предприятий по оказанию услуг для физических и юридических лиц. В частности, предусмотрена норма, наделяющая правительство компетенцией по утверждению перечня таких услуг, а уполномоченный орган в сфере экономики - по определению порядка их оказания.

Также в законодательные акты были внесены поправки, направленные на сохранение госконтроля в сферах образования, за проведением антидопинговых мероприятий в спорте, а также индивидуальном жилищном строительстве в сейсмоопасных районах.

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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