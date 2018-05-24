Назарбаев подписал поправки по вопросам регулирования предпринимательской деятельности

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», сообщает пресс-служба Акорды.

«Всего законом вносятся порядка 1 000 поправок в 14 кодексов и 109 законов. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному стратегическому курсу государства – создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные «шлюзы» для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей», - подчеркнул глава государства, выступая на церемонии публичного подписания закона.

Он подчеркнул, что «главная цель вносимых изменений – это либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса».

Так, законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30%.

«Важная роль отводится институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий и квазигосударственного сектора», - заявил глава государства.

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Он также рассказал о предусмотренных в законе мерах по фронтальному снижению издержек бизнеса и исключении норм, препятствующих конкуренции.

Глава государства уверен, что реализуемые сегодня «Пять социальных инициатив» открывают широкие возможности для МСБ.

Нурсултан Назарбаев считает, что принятие данного закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране.

Напомним, поправки по вопросам регулирования предпринимательской деятельности направлены на реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности, а также на совершенствование законодательной базы в рамках улучшения и расширения бизнес-среды, сокращения административных барьеров и снижения нагрузки на предпринимателей.

Законом предусматривается сокращение в связи с дублированием и отсутствием эффективности 28 сфер контроля и надзора из 132; исключение 137 контрольных функций государственных органов, не связанных с рисками угрозы безопасности государству и потребителю, из 544; сокращение сроков проведения проверок.

Документом также внедряется профилактический контроль в целях коренного изменения ментальности и поведения проверяющих с переходом на политику «профилактика и предупреждение» правонарушения вместо действующей политики «выявление и наказание». Новый институт профилактического контроля предусматривает профилактику и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства. Подобный контроль будет осуществляться на основе оценки рисков.

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Закон также предусматривает уменьшение налогового бремени на казахстанских перевозчиков. В частности, будут снижены ставки сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств с трех до одного МРП (1 МРП = 2 405 тенге).

Вводятся нормы по регулированию деятельности субъектов естественых монополий и квазигосударственных предприятий по оказанию услуг для физических и юридических лиц. В частности, предусмотрена норма, наделяющая правительство компетенцией по утверждению перечня таких услуг, а уполномоченный орган в сфере экономики - по определению порядка их оказания.

Также в законодательные акты были внесены поправки, направленные на сохранение госконтроля в сферах образования, за проведением антидопинговых мероприятий в спорте, а также индивидуальном жилищном строительстве в сейсмоопасных районах.