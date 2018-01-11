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Назарбаев подписал поправки в закон о госаудите

11.01.2018 18:06   888   0

Глава Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле», сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы госаудита и финансового контроля, снижение коррупционных рисков путем улучшения порядков проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, а также улучшения кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранения правовых пробелов.

Документ предусматривает внесение ряда изменений.

В частности, вводятся понятия «ассистент» для повышения уровня госаудитора, улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и госучреждений, на основе системы управления рисками, что позволит проводить проверки точечно, повысив их результативность.

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Кроме того, предусматривается утверждение уполномоченным органом по внутреннему госаудиту правил проведения внутреннего госаудита, утверждение уполномоченным органом порядка осуществления электронного госаудита.

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В Законе регламентирован порядок и сроки апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действии, бездействии уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и/или должностных лиц. Определение количественного состава представителей нацкомиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, усиление ответственности госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов. Для этого - предоставление права нацкомиссии по отзыву сертификата госаудитора.

Планируется также ввести требования для кандидатов госаудитора о предоставлении рекомендаций, подтверждающих безупречную деловую репутацию кандидата от трех действующих госаудиторов, а также ряд других поправок, которые позволят улучшить деятельность органов госаудита и восполнить правовые пробелы.

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
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