Назарбаев подписал поправки в закон о госаудите

Глава Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле», сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы госаудита и финансового контроля, снижение коррупционных рисков путем улучшения порядков проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, а также улучшения кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранения правовых пробелов.

Документ предусматривает внесение ряда изменений.

В частности, вводятся понятия «ассистент» для повышения уровня госаудитора, улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и госучреждений, на основе системы управления рисками, что позволит проводить проверки точечно, повысив их результативность.

Кроме того, предусматривается утверждение уполномоченным органом по внутреннему госаудиту правил проведения внутреннего госаудита, утверждение уполномоченным органом порядка осуществления электронного госаудита.

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В Законе регламентирован порядок и сроки апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действии, бездействии уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и/или должностных лиц. Определение количественного состава представителей нацкомиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, усиление ответственности госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов. Для этого - предоставление права нацкомиссии по отзыву сертификата госаудитора.

Планируется также ввести требования для кандидатов госаудитора о предоставлении рекомендаций, подтверждающих безупречную деловую репутацию кандидата от трех действующих госаудиторов, а также ряд других поправок, которые позволят улучшить деятельность органов госаудита и восполнить правовые пробелы.