Назарбаев подписал закон "Об оценочной деятельности в Казахстане"

Президент Казахстана подписан закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», а также поправки к нему, сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы регулирования оценочной деятельности путем изменения системы ее регулирования, внедрения международных стандартов.

В документе предусмотрено саморегулирование в сфере профессиональной деятельности, основанное на обязательном членстве с наиболее оптимальной структурой, множественностью саморегулируемых организаций.

Как пояснялось в заключении комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, объединение в палату оценщиков будет осуществляться на условиях членства физических лиц с минимальной численностью – 300 физических лиц – оценщиков.

Законом отменяется лицензирование и вводится норма о присвоении квалификации «оценщик», выдаваемой палатой оценщиков. В результате оценщик будет вправе осуществлять свою деятельность на основании указанных свидетельств и сможет состоять только в одной палате оценщиков. Между тем документом предусматривается возможность для оценщика осуществлять свою деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании договора между оценщиком и юрлицом.

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Как сообщалось ранее, документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оценочной деятельности.