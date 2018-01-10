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Назарбаев подписал закон "Об оценочной деятельности в Казахстане"

10.01.2018 16:29   1280   0

Президент Казахстана подписан закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», а также поправки к нему, сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование системы регулирования оценочной деятельности путем изменения системы ее регулирования, внедрения международных стандартов. 

В документе предусмотрено саморегулирование в сфере профессиональной деятельности, основанное на обязательном членстве с наиболее оптимальной структурой, множественностью саморегулируемых организаций.

Как пояснялось в заключении комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, объединение в палату оценщиков будет осуществляться на условиях членства физических лиц с минимальной численностью – 300 физических лиц – оценщиков.

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Законом отменяется лицензирование и вводится норма о присвоении квалификации «оценщик», выдаваемой палатой оценщиков. В результате оценщик будет вправе осуществлять свою деятельность на основании указанных свидетельств и сможет состоять только в одной палате оценщиков. Между тем документом предусматривается возможность для оценщика осуществлять свою деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании договора между оценщиком и юрлицом.

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Как сообщалось ранее, документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оценочной деятельности.

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Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
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Президент Казахстана
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