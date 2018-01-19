Назарбаев: «Развитие Кашагана стоило нам $55 млрд»

В Казахстан за 25 лет независимости было направлено $300 млрд прямых иностранных инвестиций, это 80% всех инвестиций в регион, заявил Нурсултан Назарбаев в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Сейчас американская компания Chevron вкладывает в экономику Тенгиза $35 млрд, развитие Кашагана стоило нам $55 млрд. После пришел General Electric, после него другие компании. Они все работают на экономику Казахстана", - сказал Назарбаев.

По словам президента, таким доверием у иностранных инвесторов Казахстан пользуется в том числе благодаря тому, что отказался от ядерного оружия.

"Сейчас, спустя 25 лет, мы думаем, что это (отказ от ядерного оружия – ИФ-К) было правильно, потому что мы получили доверие всех стран мира, сохранили доброе имя Казахстана, и за счет этого в Казахстан было направлено более $300 млрд прямых иностранных инвестиций. Это 80% всего, что пришло в наш регион", - подчеркнул глава государства.

Эти средства поднимали экономику Казахстана, добавил он.

"А если бы мы были ядерной державой, мы сейчас были бы похожи на Северную Корею", - отметил президент.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране.

Арестован руководитель ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «Business Standart»

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).