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Назарбаев: Следующее заседание СИИ будет посвящено развитию человеческого капитала

06.06.2018 13:28   778   2 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 июня предложил следующее пленарное заседание Совета иностранных инвесторов посвятить вопросам развития человеческого капитала.

«Я предлагаю темой очередного заседания определить развитие человеческого капитала – если нет возражений, наши эксперты предложили именно эту тему. Это очень будет своевременно для нас», - сказал Назарбаев в среду, на пленарном заседании СИИ.

Он уточнил, что следующее заседание Совета пройдет 6 июня 2019 года в столице Казахстана.

«Правительству надо рассмотреть, учесть все рекомендации рабочей группы совета, озвученные сегодня предложения. Участие вас и компаний, которые вы представляете, в наших успехах безусловно. Я искренне от имени моего народа всех вас благодарю и всегда буду желать вам крепкого здоровья и успехов вашим компаниям. Думаю, нам еще предстоит много совместной работы», - обратился глава государства к иностранным инвесторам, участвовавшим в заседании.

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Он отметил необходимость преодоления глобальных трудностей и перемен, включая войны и терроризм, санкционные противостояния государств, отсутствие согласия между великими державами, которое «безусловно, задевает и Казахстан».

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«Чтобы сделать это, я год назад поставил задачу по третьей модернизации нашей страны, - напомнил Назарбаев - Международные резервы нашей страны превысили 90 миллиардов долларов - это основа для создания второй экономики, решения культурных проблем и социального самочувствия нашего народа», - добавил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

6 июня 16:18
Алмас
Первым делом в Казахстане надо помочь безработным гражданам не имеющим средств к существованию, помочь людям находящимся за чертой бедности, помочь детям и гражданам, находящимся между жизнью и смертью, не имеющих возможность оплатить дорогостоящие операции. Вот главная задача, которую надо ставить перед собой и в первоочередном порядке её решать.
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6 июня 15:00
Протос
Тема важная и очень актуальная для нашей страны. Кадры хорошие нужны и их необходимо готовить, чтобы экономика развивалась. Наиболее востребованы сейчас специалисты по техническим специальностям.
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