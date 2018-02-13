Назарбаеву доложили о подготовке к празднованию 20-летия Астаны

На встрече с главой государства Асет Исекешев доложил о социально-экономическом развитии Астаны и о ходе подготовки к празднованию 20-летия столицы, сообщает пресс-служба Акорды.

Асет Исекешев проинформировал Нурсултана Назарбаева о ходе реализации инфраструктурных проектов в столице и планах по строительству новых дорог в пригородной зоне Астаны.

«По итогам 2017 года социально-экономические показатели развития города выросли почти в 2 раза. Промышленность выросла на 7%. За пять лет 46 индустриальных проектов обеспечили доходы в один триллион тенге», - сказал Исекешев.

Нурсултану Назарбаеву было доложено о росте частных инвестиций в основной капитал, доля которых за отчетный период составила 70%.

«В прошлом году у нас был рекорд – было построено 2,4 млн квадратных метров жилья. Сейчас мы продолжаем застройку четырех районов города за счет частных инвесторов и национальных компаний», - отметил аким Астаны.

Глава государства дал положительную оценку работе по строительству ряда социальных объектов столицы, проведенной совместно с акиматами регионов. По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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Фото: Akorda.kz