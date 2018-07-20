Не надо стоять в очередях: в Астане введена электронная версия таможенного декларирования

С 1 апреля 2018 года введена в полную эксплуатацию подсистема «Таможенное декларирование» по всем таможенным процедурам. Об этом сообщает департамент государственных доходов (ДГД) по городу Астана.

В ДГД рассказали, что новая система сократит количество документов, время обработки информации и упростит таможенные формальности. Система «Астана-1» дает возможность подать таможенную декларацию и произвести таможенную очистку товаров не выходя из дома, офиса и из любой точки мира, при наличии логина и электронно цифровой подписи.

При этом, подача таможенной декларации в электронном виде осуществляется без представления документов, на основании которых она заполнена. Документы принимаются автоматически, без участия должностного лица таможенных органов.

«Система будет производить анализ (форматно-логический контроль) информации и в случае отсутствия рисков нарушения, в автоматическом режиме будет осуществлять выпуск товаров. Это прорывное явление, по сути, переход на новый уровень взаимоотношений между таможенными органами и бизнес-сообществом, поскольку подразумевает работу на определенном доверии. Соответственно, и сама система управления рисками таможенных органов претерпела значительные изменения в сторону модернизации, а также перехода от товароориентированного к субъектно-ориентированному подходу», - говорится в сообщении ведомства.

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В ДГД отметили, что в связи с введением электронного декларирования фактическое время таможенного оформления при импорте составляет не более 5 секунд при отсутствии срабатывания системы управления рисками. С введением ИС «Астана-1» нет необходимости приходить в таможенный орган, чтобы забрать товар, так как владельцы складов временного хранения также зарегистрированы в информационной системе и могут видеть статус товаров – выпущены ли они в свободное обращение.

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