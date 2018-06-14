Новый формат адресной помощи помог безработным обрести постоянный доход

В рамках реализации нового формата адресной социальной помощи специалисты Центра занятости населения с начала 2018 года помогли трудоустроиться 113 безработным семейчанам, передает корреспондент Kursiv.kz.

В Семее, благодаря реализации пилотного проекта «Орлеу» с 2014 года, уже несколько сотен горожан и жителей сельских округов сумели получить постоянную или временную работу, чтобы улучшить свое материального состояние. Результаты реализации проекта «Орлеу» были таковы, что правительство приняло решение трансформировать все виды социальной помощи в новый формат адресной социальной помощи. Это позволило ориентировать граждан на активный поиск работы, а не пассивное ожидание очередного месяца, чтобы получить из рук государства небольшое пособие на прожиточный минимум.

Как пояснил директор Центра занятости населения Семея Турсынбек Шинжин, с 1 января 2018 года в Казахстане было введено единое пособие – адресная социальная помощь нового формата. Она объединила три ранее существующие социальные выплаты для малообеспеченных семей: специальное пособие, назначаемое независимо от уровня доходов гражданина, детское пособие, определяемое в зависимости от дохода семьи, и нынешнюю адресную социальную помощь. При этом единым критерием оказания адресной социальной помощи нового формата служит наличие среднедушевого дохода ниже 50% от прожиточного минимума, установленного в размере 13 386 тенге на второй квартал 2018 года.

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«Переход на новый формат выплаты адресной социальной помощи в Семее прошел достаточно мягко», - считает начальник отдела адресной социальной помощи Центра занятости населения Семея Марина Часовникова. – «Мы распределили своих подопечных на две группы: получателей безусловной и обусловленной денежной помощи. То есть тех, кто может и хочет работать, но им нужна определенная поддержка государства, чтобы получить профессию и трудоустроиться, и тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств работать физически не в состоянии».

По словам г-жи Часовниковой, за 5 месяцев текущего года участниками программы адресной социальной помощи стали 2 203 участника или 515 семей. Из них получателями обусловленной денежной помощи стали 309 семей (1 453 человека), а безусловной денежной помощи - 206 семей (761 человека).

«Участниками программы адресной социальной помощи могут быть граждане, чьи доходы на каждого члена семьи ниже прожитосного минимума. И даже если один из членов семьи работает, но уровень доходов в семье ниже черты бедности, государство доплачивает эту разницу из средств местного бюджета», - пояснила Марина Часовникова. – «Чтобы улучшить материального положение этих семей, мы помогаем людям найти хотя бы временное рабочее место. Например, за пять месяцев текущего года из 337 трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи к активным мерам занятости были привлечены 113 семейчан. 90 человек были трудоустроены наобщественные работы, четверо - на социальные рабочие места, еще 13 безработных получили постоянные рабочие места. Шестерых мы отправили на курсы переподготовки.

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Как показывает практика, вовлекаясь в процесс постоянной работы, люди начинают понимать, что жить на государственное пособие – не выход из положения. Гораздо выгоднее для себя и своей семьи иметь постоянную работу и доход».

Любопытно, что среди семейчан, которые получают безусловную денежную помощь, тоже находятся желающие трудоустроиться и улучшить свое материальное положение. Так, во второй квартале 2018 года за помощью в трудоустройстве в отдел адресной помощи обратилась мама ребенка с ограничеснными возможностями Куралай Мадиярова. Одна получает пособие, но решила выйти на работу. Ей помогли трудоустроиться на общественные работы. И кто знает, может быть, ее нынешний работодатель решит оставить свою новую сотрудницу на постоянное место работы.