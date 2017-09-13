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Новый Налоговый кодекс позволит возобновить инвестиционную активность автопрома

13.09.2017 14:06   438   0
12 сентября на заседании Правительства РК под председательством главы кабмина Бакытжана Сагинтаева одобрен проект нового Налогового кодекса РК. Документ позволит реализовать структурные реформы в налоговой сфере, стимулировать приток инвестиций в ключевые отрасли и упростить процесс налогового администрирования.
 
Наряду с неспецифическими мерами, направленными на совершенствование практик налогообложения, новый кодекс предусматривает ряд адресных льгот для предприятий в наиболее значимых отраслях. К их числу отнесено автопроизводство. Так, автопроизводители, работающие в рамках специального инвестиционного контракта, получат доступ к льготам по уплате налога на добавленную стоимость.
 
Предприятия-участники союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» поддерживают инициативы Министерства национальной экономики по реформированию налоговой системы и выражают уверенность в их отраслевой эффективности: условия, предлагаемые инвесторам в автопроме, позволят возобновить инвестиционную активность предприятий отрасли и станут одним из стимулов к её дальнейшему развитию.
 
«Новый кодекс предлагает действенную систему мотивации добросовестных налогоплательщиков и множество инструментов, внедряемых в Казахстане впервые. Но вместе с тем документ позволит адаптировать уже зарекомендовавшие себя механизмы отраслевого развития к новым условиям. Среди них – налоговые льготы, действовавшие в рамках таможенного режима «Свободный склад».
 
В середине двухтысячных они создали минимальные необходимые предпосылки для формирования первых мощностей казахстанского автопрома. Эти налоговые льготы позволили привлечь зарубежных технологических партнеров в производство автомобилей на территории страны.
 
Полученная «налоговая фора», с одной стороны, вооружила первые отечественные автозаводы в конкурентной борьбе с импортом – в условиях либерального таможенного регулирования это принципиально важно. С другой стороны, налоговые преференции открыли возможности инвестирования в новую отрасль.
 
За время действия льготы только первый в республике усть-каменогорский завод «АЗИЯ АВТО» инвестировал в собственные мощности более 54 млрд тенге и уплатил в казну государства свыше 70 млрд тенге в виде налогов. В сумме эти цифры почти втрое превосходят сумму предоставленных налоговых льгот.
 
Иными словами, действовавший механизм подтвердил свою эффективность многолетней практикой. Он стал базовым элементом инвестпривлекательности отрасли.
 
Однако, с 2017 года льготы по уплате НДС были упразднены, что стало болезненной мерой – как для производителя, так и для потребителя.
В рамках нового налогового кодекса казахстанские автопроизводители вновь получат доступ к налоговым преференциям в отношении НДС на базе специнвестконтрактов.
 
Мы приветствуем это решение – оно позволит сохранить интерес инвесторов к развитию автопроизводства. Напомню, что по итогам первого полугодия инвестиции в автопроме по сравнению с предкризисным 2014-м годом сократились практически втрое. Во втором квартале 2017 года отрасль вернулась к фазе роста. И восстановление ключевого инструмента налоговой поддержки ускорит позитивную динамику. Но главное – этот шаг станет фактором долгосрочного развития отрасли», - рассказал председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алфёров.
 
ФОТО: Радио Азаттык
  • Источник:
  • Пресс-служба "КазАвтоПром"
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