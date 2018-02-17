Новый порядок санэпиднадзора на границах стран ЕАЭС начнет действовать в июне

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 февраля на заседании в Москве принял решение об изменении порядка санитарно-эпидемиологического надзора на границах Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ»

«Будут внесены изменения в Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ЕАЭС, а также за товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС», - сообщает пресс-служба ЕЭК.

Поясняется, что предыдущая редакция положения не позволяла оперативно информировать о выявлении опасных для жизни и здоровья товаров, так как не была прописана соответствующая процедура. Действия уполномоченных органов власти регулировались национальным законодательством, которое не было гармонизировано в рамках ЕАЭС.

В результате опасная продукция изымалась с единого рынка ЕАЭС недостаточно оперативно. В принятой редакции положения уточнена последовательность действий при установлении несоответствия подконтрольных товаров актам Комиссии. Указаны сроки, обозначен необходимый объем передаваемой информации.

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«Документ обязывает руководителя территориального подразделения органа контроля не только принять меры, предусмотренные национальным законодательством, но и запретить реализацию продукции, которая не отвечает требованиям, установленным в ЕАЭС. Кроме того, вводится обязательное требование об информировании в течение двух рабочих дней уполномоченных органов власти государства-члена Союза, где находится изготовитель опасного товара. Сведения о продукции, не соответствующей нормам и требованиям ЕАЭС, должны стать основанием для проведения проверки и оценки рисков», - уточняется в сообщении.

Решение Совета ЕЭК вступит в силу с 1 июня 2019 года. Также советом ЕЭК была одобрена разработка изменений в технический регламент Таможенного союза (ТС) «О безопасности пищевой продукции».

Это решение связано с необходимостью привести требования названного техрегламента в соответствие с требованиями технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Ответственным разработчиком изменений определена Российская Федерация.

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Кроме того, одобрен проект Соглашения о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

Соглашение, вобравшее в себя лучшие международные, европейские и национальные практики, устанавливает два различных механизма обеспечения безопасности: один - для продукции, которая подпадает под обязательную сферу и в отношении которой еще не введены единые технические регламенты, второй - для продукции, не входящий в единый перечень.

Государства-члены устанавливают в своем законодательстве ответственность за выпуск в обращение опасной продукции, а в случае выявления фактов ее обращения размещают информацию о ней в общих информационных ресурсах интегрированной информационной системы Союза. Проект соглашения перед подписанием будет направлен в государства-члены на внутригосударственные процедуры, которые будут проходить в течение шести месяцев.