НПП «Атамекен» предлагает сократить количество документов для получения микрокредитов

С таким предложением сегодня в ходе рассмотрения предварительных итогов реализации «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» в рамках заседания правительства выступил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

По его словам, в некоторых райцентрах требуется предоставление до 32 документов для получения микрокредита.

«Самому Казагро буквально 5-6 документов (относятся – «Къ»), а все остальные документы заявитель должен собирать с ЦОНов, БТИ и так далее», - посетовал он.

Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева такое положение дел возмутило.

«32 документа необходимо для получения микрокредита! И это в сельской местности, не в городе… Это слишком много. Я думаю, пока человек будет собирать эти 32 документа, он половину микрокредита раздаст. И от микро – микро получит и что будет делать дальше? Вот где работа. Я ответа не требую, даю задание решить этот вопрос», - сказал глава правительства, обращаясь к своему заместителю Аскару Жумагалиеву.