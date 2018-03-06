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НПП «Атамекен»: Строительная отрасль Казахстана поражена коррупцией

06.03.2018 15:58   1782   0

Сегодня состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен» под председательством Каирбека Сулейменова, на котором рассмотрен вопрос о мерах по сокращению коррупционных рисков в сфере архитектуры, градостроительной и строительной деятельности, сообщает департамент по связям с общественностью НПП РК «Атамекен».

«Строительная отрасль является одной из самых коррумпированных отраслей экономики. Анализ показал, что основными проблемами, порождающими административные барьеры и коррупционные риски в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, являются правовое обеспечение и правоприменительная практика в этой отрасли, что становится непреодолимым препятствием по сокращению процедур и уменьшению расходов бизнеса. В Казахстане действует свыше 2 тысяч подзаконных актов, регулирующих строительную отрасль, из которых 130 нормативно-технических документа, разработанные еще в 2011-2015 годы, изданы в нарушение закона», - отмечается в пресс-релизе.

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Это оказало влияние на то, что в рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Всемирного банка по параметру «получение разрешений на строительство» Казахстан за год потерял 30 пунктов – с 22-го на 52-е место.

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Совет отметил, что коррупция закупок в строительной сфере наиболее распространена в стране и основывается на том что, используя «лазейки» в законе, организаторы 50% закупок проводят без конкурсных процедур - из одного источника. Ценовой демпинг в государственных закупках на оказание работ и услуг в строительной деятельности получил широкое распространение и свидетельствует, что Министерство финансов РК, как уполномоченный орган в сфере государственных закупках, не имеет реальных инструментов для его подавления.

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Коллизия земельного и строительного законодательства, отсутствие правовой регламентации процедур, связанных с определением целевого назначения земельных участков для строительства, влекут дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, ограничивают права частной собственности и создают искусственные барьеры для предпринимательской деятельности.

Получила широкое распространение продажа не строительных компаний с ее основными средствами производства и прочими активами, а полученные ею лицензии, дающие право на участие в госзакупках и других тендерах на строительство объектов.

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На сегодня выдано 28 500 лицензий на строительство, а активных компаний насчитывается всего 300, которых знают и потребители, и конкуренты. Остается вопрос чем занимается разница? Согласно общедоступной информации, купить лицензию 1-ой категории можно в интернете примерно за 18 млн тенге. Для решения этой проблемы «Атамекен» предложил создать Единый республиканский реестр строительных компаний.

В ходе обсуждения было отмечено, что строительство объекта законодательно содержит в себе 11 установленных процедур, которые несут в себе коррупционные риски. На практике возникает проблема, когда застройщик планирует строительство на купленном у третьих лиц земельном участке и, если он не используется в течение 3 лет с момента его предоставления акиматом – земельная инспекция его изымает.

«Атамекен» предлагает срок для освоения исчислять с момента возникновения у застройщика права на земельный участок, а не с момента предоставления его акиматом. Земельный участок надо предоставлять на нормативный срок строительства, как установлено в нормативно-технических документах, а не как на практике на 1 год, а также утвердить правила выявления неиспользуемых земель с критериями освоения.

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Совет отметил, что Программа «7 – 20 – 25» («Жеті – Жиырма – Жиырма бес»), предложенная 5 марта 2018 года Президентом РК в обращении народу «Пять социальных инициатив президента», ставят перед правительством и гражданским обществом задачи по выработке новых механизмов для достижений целей инициативы: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Эта программа должна иметь эффективную защиту от административных преград и коррупционных рисков.

В заседании приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов, заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов, Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК» Мархабат Жайымбетов, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, а также в формате видеоконференцсвязи подключаться представители регионов, управлений строительства местных исполнительных органов.

По итогам заседания Советом внесены рекомендации в государственные органы по устранению отмеченных недостатков.

  • Источник:
  • Департамент по связям с общественностью НПП РК «Атамекен»
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С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    4

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    4

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    0

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    0

Цифра дня
233 млрд
долларов США
потратило международное сообщество за 10 лет на гуманитарную и миротворческую деятельность
Цитата дня
Первое, что я хочу сказать: то, что были задержаны, арестованы вице-министр нашего министерства и директор департамента, для нас это было, конечно, тяжелым потрясением... Со своей стороны, хочу сказать, что министерству ничего не известно, потому что материалы изъяты следственными органами, и мы сейчас какие-либо комментарии давать по этому вопросу не можем
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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