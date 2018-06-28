НПП: Добросовестные предприниматели на грани разорения после участия в госпрограмме

Добросовестные предприниматели, получившие микрокредиты в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020», вынуждены из последних сил выплачивать кредиты за недобросовестных других участников кредитных товариществ, сообщил управляющий директор департамента правовой защиты предпринимателей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (НПП) Олег Савеленко.

«Одним из направлений программы является предоставление кредитов до 3 млн тенге сроком до 5 лет. Однако на практике в Восточно-Казахстанской и Атырауской области реализация местными исполнительными органами данной программы привела к негативным последствиям для всех ее участников.

Установленная государством практика кредитования предпринимателей повлекла двойную ответственность заемщиков Восточно-Казахстанской и Атырауской области, что впоследствии позволило кредитору кроме возврата добросовестными заемщиками взятых микрокредитов в размере 3 млн тенге дополнительно взыскивать с них средства, невозвращенные недобросовестными заемщиками, налагая взыскание на их дома, личные сбережения и другое имущество», - сказал он на совете по защите прав предпринимателей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (НПП) 28 июня.

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«Так предприниматель Абдраимов из Восточно-Казахстанской области в 2012 году взял кредит в размере 3 млн тенге. Согласно договора он на эти деньги приобрел 10 голов КРС для развития крестьянского хозяйства. Погашение кредита им было произведено своевременно и в полном объеме, что подтверждают соответствующие документы. Вместе с тем, в декабре 2016 года по решению суда его обязали уплатить в солидарном порядке долг в размере свыше 8 млн тенге. Во исполнение судебного решения судебным исполнителем было арестовано все его имущество: дом, земельный участок, техника и другое», - привел Савеленко пример.

Он отметил, что аналогичные факты есть и Атырауской области, где судебные исполнители по иску СПК «Атырау» задолженность 23 ответчиков в сумме 18 млн тенге в итоге была взыскана только с 2 участников КТ, которые выполнили свои обязательства по кредиту.

«Именно эти участники кредитного товарищества полностью погасили взятые кредиты и смогли развить свои производства, в связи с чем имели денежные средства на банковских счетах», - сказал представитель НПП.

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В свою очередь председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП Каирбек Сулейменов сообщил, что в результате два предпринимателя, столкнувшись с необходимостью платить по кредитам других участников КТ, в итоге покончили с собой.

Анализ показал, что причинами, повлекшими срыв поставленных целей по программе в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях, явились необоснованная правовая регламентация ее реализации и нарушения установленного порядка выделения заемных средств, допущенных организациями, на которые было наложено ее исполнение. Финансирование кредитных товариществ осуществлялось на основании постановления правительства, которое на данный момент потеряло силу. Средства КТ предоставлялись через социально-предпринимательские корпорации «Атырау» и «Ертис».

«Согласно законодательству кредитные товарищества могут создаваться только в форме товариществ с ограниченной ответственностью и его участники не отвечают по обязательствам кредитных товариществ и несут риск убытков, связанных с деятельностью кредитного товарищества, только в пределах стоимости внесенных ими обязательных вкладов. Вместе с тем, приложением №6 к правилам в целях обеспечения возврата кредита установлено, что все члены кредитных товариществ в обязательном порядке должны предоставлять гарантии возврата кредитным товариществам кредита, то есть установлена солидарная ответственность всех членов за получаемый кредит», - сказал Савеленко.

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В Восточно-Казахстанской области при реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» было заключено 485 договоров с кредитными товариществами на предоставление кредита на общую сумму 13,024 млрд тенге. В связи с неисполнением кредитными товариществами обязательств по возврату заемных средств судами рассмотрено 156 исков на общую сумму 1,936 млрд тенге.

По результатам судебных разбирательств расторгнут 131 договор, взыскано заемных средств без расторжения по 25 договорам. Общая задолженность кредитных товариществ перед социально-предпринимательскими корпорациями составляет 5,5 млрд тенге. На сегодняшний день в области действует 354 договора займа, которые также имеют перспективу расторжения.

В Атырауской области заключено 86 договоров с кредитными товариществами на предоставление кредита на общую сумму 2,734 млрд тенге. Судами рассмотрено 66 исков на общую сумму 1,1 млрд тенге. Общая сумма задолженности кредитных товариществ перед СПК составляет 1,4 млрд тенге.

Кроме того, в соответствии с кредитными договорами, заключенными кредитными товариществами с его участниками на выделение микрокредитов, заемщики при получении кредита обеспечивали его возвратность залоговым имуществом. Сложившаяся практика затронула имущественные интересы около 2 тыс. предпринимателей практически во всех районах Восточно-Казахстанской и 1 174 предпринимателей Атырауской области.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН