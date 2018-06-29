НПП предлагает разработать нацсистему рейтингов предпринимателей

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» предлагает разработать в стране национальную систему рейтингов бизнеса для отнесения предпринимательства в зеленую зону систем управления рисками контролирующих госорганов, сообщил 29 июня заместитель председателя правления НПП Рустам Журсунов.

«Отдельно надо подумать над национальной системой рейтингов, мы всегда говорим – мы защищаем только добросовестных предпринимателей, а кто добросовестный, кто нет, где грань? Нам необходимо создать такую национальную систему рейтингов, и мы готовы взять на себя эту разработку», - сказал Журсунов в ходе форума «Партнерство государства и бизнеса».

Он пояснил, что казахстанские предприниматели зачастую заходят в сомнительные сделки в силу того, что просто не знают своего контрагента, на сайте же Комитета государственных доходов министерства финансов информация о проблемах с законом этих контрагентов появляется «постфактум», то есть после того, как предприниматели начинают с ним работать.

«А если бизнесмен открыт, если он сдает правильную статотчетность, финотчетность и координируется с кредитными бюро и рейтингами, это же сразу видно», - сказал представитель НПП.

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По его словам, наличие таких признанных госорганами рейтингов снимет вопросы бизнеса о том, кто попадает в «красную», высокорисковую, а кто в «зеленую» зону систем управления рисками контролирующих госорганов, нахождение в которой освобождает бизнес от проверок.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН