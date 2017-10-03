Нұрлы жер: как дольщикам не потерять свои средства?

Дольщик должен знать ответ на множество вопросов, прежде чем рисковать своими средствами и вкладывать их в долевое строительство. Дочерняя компания Холдинга «Байтерек», который является основным оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» - Фонд гарантирования жилищного строительства ответила на множество вопросов, которые интересуют потенциальных дольщиков, сообщает корреспондент Kursiv.kz.

Журналисты портала zakon.kz выяснили, какой информацией должен обладать дольщик прежде чем вкладывать свои деньги в долевое строительство. Таким образом дольщик должен знать, по закону ли строится объект, имеет ли он гарантию государства, насколько надежная компания, ведущая строительство.

Для начала потенциальному дольщику необходимо уточнить, законен ли строящийся объект.

«Основной оператор программы жилищного строительства «Нұрлы жер» Холдинг «Байтерек» занимается гарантированием жилищного строительства. Это направление реализует дочерняя компания Холдинга «Байтерек» АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (ФГЖС). Если строительная компания получила гарантию ФГЖС, эта информация будет выложена на сайте Фонда www.hgf.kz. Если такой гарантии нет, то у застройщика должно быть разрешение акимата на привлечение средств дольщиков, данную информацию можно уточнить в соответствующем акимате», - пояснили в дочерней компании холдинга «Байтерек».

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Это нужно сделать обязательно, в противном случае вся ответственность и все риски ложатся на дольщика.

Получить у акимата разрешение на привлечение средств дольщиков застройщик может только в двух случаях: если он за свой счет возвел каркас здания, а это 40–60 % от общей стоимости проекта или если получил банковское финансирование.

В случае если застройщик не показывает гарантию фонда, а акимат заявляет, что по данному объекту не выдано соответствующее разрешение, специалисты советуют не вкладывать свои средства в данный проект.

В данном случае правильнее будет обратиться в правоохранительные органы, поскольку в этом случае застройщик не имеет права по закону на привлечение средств дольщиков.

Как строительная компания может получить гарантию по программе «Нұрлы жер»?

Застройщики, желающие привлечь в период строительства средства дольщиков, должны подать заявку в ФГЖС, где специалисты оценят надежность компании, ее финансовую стабильность. Кроме того, в ФГЖС дадут гарантию, которая подразумевает обеспечение завершения строительства.

То есть, в случае наступления гарантийного случая, а это может случиться при несоблюдении сроков строительства, выявлении нецелевого использования средств, при банкротстве застройщика - фонд становится управляющим по проекту и обеспечивает дофинансирование строительства жилого дома в установленном порядке. Здесь интересы и права дольщика защищены государством.

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Важно знать какие дома долевого строительства гарантированы государством?

В настоящий момент гарантию АО "Фонд гарантирования жилищного строительства» имеют ЖК “Millennium Park-2” в Астане и МЖК “Легенда” в Алматы. До конца года гарантию получат не менее 10 объектов.