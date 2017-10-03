Валюта нал
USD 342.30 342.70
RUB 5.89 5.92
EUR 400.50 401.50
Валюта бирж
USD/KZT
341.24
-0.000%
EUR/KZT
400.27
+0.006%
RUB/KZT
5.9
+0.000%
EUR/USD
400.27
+0.006%
EUR/CHF
400.27
+0.006%
EUR/JPY
400.27
+0.006%
GBP/USD
453.88
+0.005%
USD/CHF
341.24
-0.000%
USD/JPY
341.24
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.24 400.27 5.9
-0.000% +0.006% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.05
-0.001%
Нефть WTI
50.53
-0.001%
Золото
1273.3
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.05 50.53 1273.3
-0.001% -0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нұрлы жер: как дольщикам не потерять свои средства?

03.10.2017 12:57   450   0

Дольщик должен знать ответ на множество вопросов, прежде чем рисковать своими средствами и вкладывать их в долевое строительство. Дочерняя компания Холдинга «Байтерек», который является основным оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» - Фонд гарантирования жилищного строительства ответила на множество вопросов, которые интересуют потенциальных дольщиков, сообщает  корреспондент Kursiv.kz.

Журналисты портала zakon.kz выяснили, какой информацией должен обладать дольщик прежде чем вкладывать свои деньги в долевое строительство. Таким образом дольщик должен знать, по закону ли строится объект, имеет ли он гарантию государства, насколько надежная компания, ведущая строительство.

Для начала потенциальному дольщику необходимо уточнить, законен ли строящийся объект.

Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов...
Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов. Соответствующий проект закона, направленный на улучшение регулирован...

«Основной оператор программы жилищного строительства «Нұрлы жер» Холдинг «Байтерек» занимается гарантированием жилищного строительства. Это направление реализует дочерняя компания Холдинга «Байтерек» АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (ФГЖС). Если строительная компания получила гарантию ФГЖС, эта информация будет выложена на сайте Фонда www.hgf.kz. Если такой гарантии нет, то у застройщика должно быть разрешение акимата на привлечение средств дольщиков, данную информацию можно уточнить в соответствующем акимате», - пояснили в дочерней компании холдинга «Байтерек».

Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов

Материалы по теме

Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов

В четвертом квартале ожидается рост инфляции до 7%

До конца года в Алматы появится 554 новых автобуса

В Алматы построят бизнес-центр и три многоквартирных жилых комплекса

МФЦА и Casablanca Finance City Authority будут совместно развивать "зеленые" и исламские финансы

Это нужно сделать обязательно, в противном случае вся ответственность и все риски ложатся на дольщика.

Получить у акимата разрешение на привлечение средств дольщиков застройщик может только в двух случаях: если он за свой счет возвел каркас здания, а это 40–60 % от общей стоимости проекта или если получил банковское финансирование.

В случае если застройщик не показывает гарантию фонда, а акимат заявляет, что по данному объекту не выдано соответствующее разрешение, специалисты советуют не вкладывать свои средства в данный проект.

В данном случае правильнее будет обратиться в правоохранительные органы, поскольку в этом случае застройщик не имеет права по закону на привлечение средств дольщиков.

Как строительная компания может получить гарантию по программе «Нұрлы жер»?

Застройщики, желающие привлечь в  период строительства средства дольщиков, должны подать заявку в ФГЖС, где специалисты оценят надежность компании, ее финансовую стабильность.  Кроме того, в ФГЖС дадут гарантию, которая подразумевает обеспечение завершения строительства.

То есть, в случае наступления гарантийного случая, а это может случиться при несоблюдении сроков строительства, выявлении нецелевого использования средств, при банкротстве застройщика -  фонд становится управляющим по проекту и обеспечивает дофинансирование строительства жилого дома в установленном порядке. Здесь интересы и права дольщика защищены государством.

В четвертом квартале ожидается рост инфляции до 7%

Важно знать какие дома долевого строительства гарантированы государством?

В настоящий момент гарантию АО "Фонд гарантирования жилищного строительства» имеют ЖК “Millennium Park-2” в Астане и МЖК “Легенда” в Алматы. До конца года гарантию получат не менее 10 объектов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    11

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    12

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    31

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное