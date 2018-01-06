Нурсултан Назарбаев: «Мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом города Алматы Бауыржаном Байбек, в ходе которой градоначальник доложил главе государства о проводимой работе по социально-экономическому развитию города.

Президент Казахстана отметил важную роль Алматы в масштабах экономики всей страны и подчеркнул, что вопросы развития города постоянно находятся на его личном контроле.

"Если население города достигает 2 млн человек, то он становится экономически самодостаточным. Он создает новые возможности, становится центром притяжения малого и среднего бизнеса. Такие города могут без сырьевых ресурсов создавать блага и поднимать страну", - сказал Назарбаев.

Также глава государства акцентировал внимание на вопросах газификации и улучшения экологии Алматы.

"Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях", - сказал президент.

В свою очередь Байбек проинформировал Главу государства о начале строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и привлечении инвестиций на сумму $1,5 млрд для выполнения данного проекта.

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"Реализация этого проекта позволит разгрузить город на 10% или на 40-60 тыс автомобилей в сутки, что положительно скажется на экологическом состоянии и включит транспортно-логистическую сеть Алматы в систему «Западная Европа-Западный Китай»", - сказал аким Алматы.

Наряду с этим, в ходе встречи были обсуждены вопросы переноса промышленных предприятий за пределы города, а также принимаемые акиматом города Алматы меры по обеспечению жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения.

"В этом году распределено около 6 тыс арендных квартир, в том числе 1748 квартир в Атлетической деревне. Таким образом, жильем обеспечена каждая третья семья, стоящая в очереди", - доложил Байбек.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города Алматы.