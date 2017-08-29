Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ

В ходе встречи Глава государства поприветствовал визит Юкия Амано в Казахстан, приуроченный к открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.
- Сегодняшнее мероприятие является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана. Для Казахстана - это очень важное событие, - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.
- Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии, - отметил Глава государства.
Также Президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.
В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приём, оказанный делегации.
- Данное мероприятие стало возможным, в первую очередь, благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству, - сказал Ю.Амано.
Кроме того, Генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана, важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.