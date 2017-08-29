Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ

Цитата дня

Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние

Нурсултан Назарбаев

президент Казахстана