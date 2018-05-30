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Обновленная стратегия ВТБ направлена на бизнес

30.05.2018 14:34   791   0 Автор: Зарина КОЗЫБАЕВА

На современном этапе развитие малого и среднего предпринимательства в Казахстане - важнейшая стратегическая задача. Банки, являясь прямыми проводниками государственных ресурсов для МСБ, начинают задумываться над новыми подходами к решению поставленных вызовов. Так, ВТБ внедряет обновленную стратегию и фокусируется на привлечении и обслуживании клиентов именно из сегментов среднего и малого бизнеса. Подробно о новых подходах и готовности ВТБ поддерживать массовое развитие МСБ в стране рассказал в интервью «Къ» директор Департамента по работе с корпоративными клиентами - член правления Банка ВТБ (Казахстан) Игорь Ли.

- Малый и средний бизнес - основа экономики практически всех индустриально развитых стран. Игорь, ВТБ и ранее активно поддерживал госинициативы в этом направлении. Что же происходит сегодня?

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- ВТБ -  активный участник программ государственной поддержки МСБ, среди которых: единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», программа жилищного строительства «Нурлы жер», программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из средств АО ЕНПФ, программа финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III», программа регионального финансирования  субъектов малого и среднего предпринимательства г. Астаны «Астана Бизнес», программа кредитования субъектов женского предпринимательства и программа гарантирования «ДАМУ-Оптима».

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Что же касается текущего момента, отмечу, что в ближайшее время планируем подписать договор о сотрудничестве с АО «Экспортной страховой компанией «КазахЭкспорт», что позволит активнее привлекать и обслуживать компании, ориентированные на экспорт продукции и услуг. Также сотрудничаем с Аграрной Кредитной Корпорацией по их программам и предоставляем финансирование сельхозтоваропроизводителям на выгодных для них условиях.

- Все это предусматривается в рамках новой стратегии Банка?

- Обновленная стратегия ВТБ предполагает фокусирование на клиентах именно из сегментов среднего и малого бизнеса, которые уже в среднесрочной перспективе станут основой успешного и устойчивого развития банка в Казахстане. При этом, мы применяем взвешенный подход при оценке кредитоспособности наших потенциальных заемщиков. Если клиент демонстрирует понятную и эффективную бизнес-модель, прозрачную структуру собственности и управления, а также стабильное финансовое положение и хорошую кредитную историю, то мы готовы предлагаем такому клиенту очень выгодные условиях при кредитовании, как с применением инструментов государственных программ, так и за счет собственных кредитных средств. Кроме того, нашим клиентам МСБ также предоставляем полный спектр некредитных продуктов, стараясь выгодно отличаться от наших конкурентов как по цене, так и по качеству.

Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав

- Вы говорите о взвешенном подходе к оценке кредитоспособности клиента. Но сегодня банки, опасаясь роста NPL предпочитают не кредитовать к примеру начинающий бизнес. Есть ли в ВТБ какое-то иное видение по данному вопросу?

- Действительно, Вы правы, коммерческие банки неохотно финансируют стартапы, и ВТБ Банк не является исключением. Вместе с тем, мы очень внимательно отслеживаем последние тренды и статистику, связанные с кредитованием начинающего бизнеса. Так вот недавно мы приняли решение об участии в государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек», направленной на поддержку как раз начинающих предпринимателей. Думаю, мы и дальше будем пристально следить за результатами этого направления, поскольку считаем, что как раз здесь и может реализоваться синергия между государством в лице Фонда и банками второго уровня, которые видя поддержку со стороны государства, могли бы охотнее принимать риски стартаперов. 

- Хорошо. Но чем все-таки условия ВТБ отличаются от предложений других финансовых структур рынка?

Поправки в законодательство по венчурному финансированию одобрил мажилис

- ВТБ Банк проводит очень сбалансированную политику по формированию кредитного портфеля, которая выражается в усиленном отборе качественных заемщиков. И для них мы готовы предлагать лучшие условия по кредитованию, которые существуют на рынке.

Что касается расчетно-кассового обслуживания, то в настоящий момент мы готовим пакетное предложение, которое выведем на рынок в ближайшее время. Надеемся, что оно приятно удивит наших текущих и потенциальных бизнес-партнеров.

- Звучит интригующе. Но если говорить о результатах, удалось ли уже достичь планируемого?

- Отмечу, что в 2017 году мы направили  силы на то, чтобы четко обозначить границы нашего целевого сегмента и сформировать условия, которые могли бы предложить этим клиентами. Также налаживали внутренние процессы и процедуры, чтобы быть эффективнее для наших клиентов. Можно констатировать, что уже, по итогам 1 квартала 2018 года, эти мероприятия принесли свои плоды. Наш кредитный и документарный портфель за этот период вырос более чем на 25% по сравнению с показателем 2017 года. Количество новых клиентов выросло на 5%. Ожидаем, что в 2018 году в полной мере раскроется потенциал тех начинаний, которые мы заложили в прошлом году и которые усиленно продолжаем внедрять в этом. 

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    146

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    121

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    376

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

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Цитата дня
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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