Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
341.31
-0.003%
EUR/KZT
394.96
+0.003%
RUB/KZT
5.4
-0.004%
EUR/USD
394.96
+0.003%
EUR/CHF
394.96
+0.003%
EUR/JPY
394.96
+0.003%
GBP/USD
447.15
+0.006%
USD/CHF
341.31
-0.003%
USD/JPY
341.31
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.31 394.96 5.4
-0.003% +0.003% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Общественные зоны ботанического сада до конца года перейдут в управление акимата Алматы

28.06.2018 18:57   455   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Городской акимат до конца года будет наделен возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории ботанического сада. Научная часть – институт ботаники и интродукции останется в ведении министерства образования и науки. Всего на реконструкцию ботанического сада планируется затратить 3,2 млрд тенге.

«Идет проработка вопроса о передаче в коммунальную собственность города главного ботанического сада совместно с министерством образования и науки. Мы эту работу начали в прошлом году. Рассматривались несколько возможных вариантов передачи ботанического сада в коммунальную собственность, в том числе и передачи функции по научной деятельности. Однако, мы понимаем, что это может повлечь за собой снижение статуса ботсада с республиканского значения на местное. В этой связи министерством и руководством города поддержан вариант по наделению акимата возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории. Научная часть – институт ботаники и интродукции остался в ведении МОН РК. Статус «особо охраняемая территория» также останется неизменным. Министерством уже ведется работа по внесению дополнений в закон», - отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев во время общественных обсуждений концепции реконструкции главного ботанического сада.

Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании...
Начинающие предприниматели, получившие микрокредиты на сумму до 3 млн тенге на срок до 5 лет в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020&r...

Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании

Материалы по теме

Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании

Депутаты маслихата Астаны одобрили новый тариф в столичных автобусах

НПП: Добросовестные предприниматели на грани разорения после участия в госпрограмме

Парламент РК принял поправки по вопросам венчурного финансирования

Прокурор Алматы Миразов был уволен за покровительство Талгату Ермегияеву

Чиновник отметил, что процесс завершится до конца года.

«Планируется, что общественные зоны ботанического сада перейдут в управление акимата города Алматы до конца текущего года. Таким образом, мы обеспечим должное содержание территории сада. Сейчас совместно с инвесторами прорабатывается вопрос о восстановлении территории сада, реконструкции всей поливочной системы с устройством водозабора из реки Теренкулак, также рассматриваем вариант бурения скважины», - отметил он.

Плачевное состояние ботанического сада связано с недофинансированностью.

«На протяжении долгого времени на территории ботанического сада капитальные ремонты не проводились в связи с тем, что не было финансирования. Система подачи и полива вообще не работала, то есть она работает, но не в должном объеме. Каскадные водоемы, которые нужны для водорослей, последние если не ошибаюсь, 7 лет, даже 20 лет не работают. Тепличный комплекс тоже в заброшенном состоянии из-за отсутствия финансирования», - отметил он.

На проект по реконструкции планируется затратить 3,2 млрд тенге.

«Фонд Булата Утемуратова и учредитель принял решение о вложении инвестиционных средств для реконструкции ботсада – общая сумма инвестиций составляет 3,2 млрд тенге. Этот проект важен для города, и необходимо учитывать, что здесь будут сохранены научная и образовательная часть – мы не будем туда вносить сильные изменения. За городом остается благоустройство, содержание территории, а научная часть – за министерством. Иная деятельность на территории ботсада не будет осуществляться», - заключил Асет Масабаев.

Депутаты маслихата Астаны одобрили новый тариф в столичных автобусах

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    50

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    64

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    109

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    26

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    14

Цифра дня
Около 10 000
детей
были убиты или стали инвалидами в результате вооруженных конфликтов по всему миру в 2017 году
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное