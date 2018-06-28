Общественные зоны ботанического сада до конца года перейдут в управление акимата Алматы

Городской акимат до конца года будет наделен возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории ботанического сада. Научная часть – институт ботаники и интродукции останется в ведении министерства образования и науки. Всего на реконструкцию ботанического сада планируется затратить 3,2 млрд тенге.
«Идет проработка вопроса о передаче в коммунальную собственность города главного ботанического сада совместно с министерством образования и науки. Мы эту работу начали в прошлом году. Рассматривались несколько возможных вариантов передачи ботанического сада в коммунальную собственность, в том числе и передачи функции по научной деятельности. Однако, мы понимаем, что это может повлечь за собой снижение статуса ботсада с республиканского значения на местное. В этой связи министерством и руководством города поддержан вариант по наделению акимата возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории. Научная часть – институт ботаники и интродукции остался в ведении МОН РК. Статус «особо охраняемая территория» также останется неизменным. Министерством уже ведется работа по внесению дополнений в закон», - отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев во время общественных обсуждений концепции реконструкции главного ботанического сада.
Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании
Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании
Депутаты маслихата Астаны одобрили новый тариф в столичных автобусах
НПП: Добросовестные предприниматели на грани разорения после участия в госпрограмме
Парламент РК принял поправки по вопросам венчурного финансирования
Прокурор Алматы Миразов был уволен за покровительство Талгату Ермегияеву
Чиновник отметил, что процесс завершится до конца года.
«Планируется, что общественные зоны ботанического сада перейдут в управление акимата города Алматы до конца текущего года. Таким образом, мы обеспечим должное содержание территории сада. Сейчас совместно с инвесторами прорабатывается вопрос о восстановлении территории сада, реконструкции всей поливочной системы с устройством водозабора из реки Теренкулак, также рассматриваем вариант бурения скважины», - отметил он.
Плачевное состояние ботанического сада связано с недофинансированностью.
«На протяжении долгого времени на территории ботанического сада капитальные ремонты не проводились в связи с тем, что не было финансирования. Система подачи и полива вообще не работала, то есть она работает, но не в должном объеме. Каскадные водоемы, которые нужны для водорослей, последние если не ошибаюсь, 7 лет, даже 20 лет не работают. Тепличный комплекс тоже в заброшенном состоянии из-за отсутствия финансирования», - отметил он.
На проект по реконструкции планируется затратить 3,2 млрд тенге.
«Фонд Булата Утемуратова и учредитель принял решение о вложении инвестиционных средств для реконструкции ботсада – общая сумма инвестиций составляет 3,2 млрд тенге. Этот проект важен для города, и необходимо учитывать, что здесь будут сохранены научная и образовательная часть – мы не будем туда вносить сильные изменения. За городом остается благоустройство, содержание территории, а научная часть – за министерством. Иная деятельность на территории ботсада не будет осуществляться», - заключил Асет Масабаев.
Депутаты маслихата Астаны одобрили новый тариф в столичных автобусах
Фото: Офелия ЖАКАЕВА