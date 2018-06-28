Общественные зоны ботанического сада до конца года перейдут в управление акимата Алматы

Городской акимат до конца года будет наделен возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории ботанического сада. Научная часть – институт ботаники и интродукции останется в ведении министерства образования и науки. Всего на реконструкцию ботанического сада планируется затратить 3,2 млрд тенге.

«Идет проработка вопроса о передаче в коммунальную собственность города главного ботанического сада совместно с министерством образования и науки. Мы эту работу начали в прошлом году. Рассматривались несколько возможных вариантов передачи ботанического сада в коммунальную собственность, в том числе и передачи функции по научной деятельности. Однако, мы понимаем, что это может повлечь за собой снижение статуса ботсада с республиканского значения на местное. В этой связи министерством и руководством города поддержан вариант по наделению акимата возможностью финансирования и строительства только инфраструктуры и благоустройства территории. Научная часть – институт ботаники и интродукции остался в ведении МОН РК. Статус «особо охраняемая территория» также останется неизменным. Министерством уже ведется работа по внесению дополнений в закон», - отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев во время общественных обсуждений концепции реконструкции главного ботанического сада.

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Чиновник отметил, что процесс завершится до конца года.

«Планируется, что общественные зоны ботанического сада перейдут в управление акимата города Алматы до конца текущего года. Таким образом, мы обеспечим должное содержание территории сада. Сейчас совместно с инвесторами прорабатывается вопрос о восстановлении территории сада, реконструкции всей поливочной системы с устройством водозабора из реки Теренкулак, также рассматриваем вариант бурения скважины», - отметил он.

Плачевное состояние ботанического сада связано с недофинансированностью.

«На протяжении долгого времени на территории ботанического сада капитальные ремонты не проводились в связи с тем, что не было финансирования. Система подачи и полива вообще не работала, то есть она работает, но не в должном объеме. Каскадные водоемы, которые нужны для водорослей, последние если не ошибаюсь, 7 лет, даже 20 лет не работают. Тепличный комплекс тоже в заброшенном состоянии из-за отсутствия финансирования», - отметил он.

На проект по реконструкции планируется затратить 3,2 млрд тенге.

«Фонд Булата Утемуратова и учредитель принял решение о вложении инвестиционных средств для реконструкции ботсада – общая сумма инвестиций составляет 3,2 млрд тенге. Этот проект важен для города, и необходимо учитывать, что здесь будут сохранены научная и образовательная часть – мы не будем туда вносить сильные изменения. За городом остается благоустройство, содержание территории, а научная часть – за министерством. Иная деятельность на территории ботсада не будет осуществляться», - заключил Асет Масабаев.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА